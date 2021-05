„Die aktuellen Tests zeigen eine so geringe Infektionsrate unter den Mitarbeitern, dass das Gesundheitsamt eine Schließung des Betriebs nicht mehr für gerechtfertigt hält“, erklärt der kommunale Pressesprecher Martin Pollklas. Er verweist darauf, dass die Lage bei der Paul-Daut-GmbH von den Aufsichtsbehörden intensiv beobachtet werde. „Dabei bewertet die Bezirksregierung die Arbeitsschutzmaßnahmen und das Gesundheitsamt die gesundheitlichen Schutzmaßnahmen.“ Dazu gehörten auch tägliche Corona-Testungen der Beschäftigten in dem Unternehmen am Schmeerplatzweg. Die positiven Testergebnisse seien stark rückläufig, betont Pollklas.