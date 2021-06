BMW-Kombi schleudert in den Graben

Rheda-Wiedenbrück (ei) - An der Anschlussstelle Herzebrock-Clarholz der Autobahn 2 in Richtung Dortmund ist am Montagabend ein 38-Jährigeraus Gütersloh leicht verletzt worden, als er mit seinem BMW-Kombi vom Beschleunigungs- auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte.