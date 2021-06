Schwimmer wieder in ihrem Element

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Einfach mal abtauchen: Das ist seit Dienstag auch im Freibad Wiedenbrück möglich. Nachdem das Rhedaer Gegenstück bereits am vergangenen Samstag an den Start gegangen war, hat die Einrichtung an der Rietberger Straße unter Traumbedingungen nun nachgezogen.