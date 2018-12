Sie halten die soeben erschienene Festschrift zur Ausstellung »Sakrale Kunst« in Rietberg in den Händen (von links): Pfarrer Andreas Zander, Stadtarchivar Manfred Beine, Bürgermeister Andreas Sunder, Sparkassen-Stiftungs-Vorsitzender Frank Ehlebracht, Dr. Michael Orlob (stellvertretender Vorsitzender Heimatverein Rietberg) und Thorsten Austermann (Stadtarchiv).

Das 108 Seiten starke Buch, fadengeheftet und mit 160 Farbaufnahmen, dokumentiert nicht nur die gezeigten kostbaren Ausstellungstücke, Reliquiare, liturgischen Gefäße, theologischen Bücher, Gemälde und einen gräflichen Hausaltar des 17. Jahrhunderts in Wort und Bild.

Darstellung der Klostergründung

Es bietet darüber hinaus eine reich illus­trierte Darstellung der Klostergründung durch Johann III. Graf von Ostfriesland und Rietberg (1566 bis 1625) und Gräfin Sabina Catharina (1582 bis 1618) sowie ihrer Vorgeschichte, als das Rietberger Grafenhaus seine Residenz von 1557 an in das ostfriesische Esens verlegt hatte. Erst mit Gräfin Sabina Catharina kehrte der gräfliche Hof von Ostfriesland im Jahr 1600 nach Rietberg zurück.

Die Rekatholisierung der Grafschaft bis 1610 und die Gründung des Franziskanerklosters sowie die Errichtung einer herrschaftlichen Grablege ab dem Jahr 1618 in Rietberg stellen somit wichtige Elemente der Begründung eines neuen katholischen Grafenhauses Ostfriesland und Rietberg dar. So sind denn auch die gezeigten Kostbarkeiten der Ausstellung wirkmächtig auf das Engste mit dem Rietberger Grafenhaus verbunden.

Übersicht über die Grabstätten der Rietberger Grafen

Ergänzt wird die Darstellung zur Geschichte des Grafenhauses im 16. und 17. Jahrhundert von einer detaillierten Übersicht zu den in Deutschland und über Europa verstreuten Grabstätten der regierenden Grafen von Rietberg aus den Häusern Arnsberg, Ostfriesland und Kaunitz von 1237 bis 1807 in Text, in Quellen und in Bildaufnahmen.

Das gemeinsam von Ulrike Frey (Diözesanmuseum Paderborn), Thorsten Austermann und Manfred Beine (Museum und Stadtarchiv Rietberg) verfasste Buch entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Erzbischöflichen Diözesanmuseum Paderborn, der örtlichen katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist und dem Heimatverein Rietberg. In einer Auflage von 500 Exemplaren wurde es gemeinsam von der Stadt Rietberg und der Stiftung der Sparkasse Rietberg herausgegeben. Das Buch ist zum Preis von 14 Euro im Kunsthaus Rietberg – Museum Wilfried Koch, Emsstraße 10, zu erwerben, kann aber auch auf dem Postweg bezogen werden.

Gruppenführungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich

Die Ausstellung »Sakrale Kunst in Rietberg« ist dienstags bis sonntags von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zur Ausstellung, aber auch zu dem ausführlichen Katalogband zur gräflichen Klostergründung sind über Tel. 05244/986373 oder per E-Mail (museum@stadt-rietberg.de) erhältlich. Führungen durch die Ausstellung für Gruppen, auch außerhalb der Öffnungszeiten, können gern vereinbart werden.