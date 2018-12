Die Poolnudeln, üblicherweise im Frei- oder Hallenbad in Gebrauch, kommen bei der Gruppe in der Tagespflege in Neuenkirchen gut an. »Mit Sport gegen Demenz« heißt das gemeinsame Angebot der Caritas und des TV Verl. Foto: Stefan Lind

Von Stefan Lind

Die Übungsleiterin des TV Verl betreut in Neuenkirchen ein Angebot mit dem Titel »Kopf und Körper in Bewegung – mit Sport gegen Demenz«. Es ist das erste Mal, dass der Turnverein aus der Nachbarkommune ein solches Sport- und Bewegungsprogramm für ältere Menschen im Rietberger Stadtgebiet anbietet.

" „Vor 20 Jahren haben wir mit Herzsportgruppen angefangen. Inzwischen gibt es 15 Gruppen im Bereich Reha-Sport, bislang lag unser Schwerpunkt auf der Orthopädie.“ Jörg Peters, Leiter TV Verl-Geschäftsstelle, "

In Verl selbst sieht das ganz anders aus, wie Jörg Peters, Leiter der TV-Geschäftsstelle, im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT erläutert: »Vor 20 Jahren haben wir mit Herzsportgruppen angefangen. Inzwischen gibt es 15 Gruppen im Bereich Reha-Sport, bislang lag unser Schwerpunkt auf der Orthopädie.« Zwei Jahre ist es her, dass der Verler Turnverein erstmals Demenzkranken ein speziell auf sie abgestimmtes Angebot machen konnte. Mittlerweile sind es vier Gruppen, die fünfte gibt es jetzt in Neuenkirchen.

Neue Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit kam deshalb zustande, weil Beata Beckhoff, Pflegedienstleiterin der Caritas-Tagespflege an der Ringstraße in Neuenkirchen, früher in Verl tätig war und die Angebote des Turnvereins daher schon kannte. Andrea Uhrmeister, die alle fünf Gruppen leitet, betont: »Mit Sport und Bewegung ist vieles möglich, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Ziele sind, die Grob- und Feinmotorik zu erhalten, Reaktion und Konzentration zu fördern und damit auch dem Sturzrisiko entgegen zu wirken. Die Teilnehmer erleben Freude und Spaß an der Bewegung, genießen die Gemeinschaft und schöpfen neuen Lebensmut.«

Maximal 15 Teilnehmer

Das ist in der Runde der Gäste, wie die regelmäßigen Besucher dort genannt werden, gut zu spüren – und nicht nur beim Umgang mit Poolnudeln. Da geht es dann im Gespräch um den frisch gefallenen Schnee, die Teilnehmer nehmen an einem Gedächtnistraining teil, arbeiten mit Ball und Schwungtuch oder unternehmen Spaziergänge. 12 sind es derzeit, maximal 15 sind möglich. Übungsleiterin Andrea Uhrmeister bringt die notwendigen Qualifikationen für ihre Arbeit mit, außerdem ist das Angebot vom Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen anerkannt und zertifiziert. Finanziert wird es mit einer ärztlichen Verordnung für den ambulanten Rehabilitationssport, die über die Krankenkassen abgerechnet wird. Eine dauerhafte ärztliche Betreuung der Gruppe, die sich immer montags vormittags trifft, ist gesichert.

Keine Mitgliedschaft nötig

»Eine Mitgliedschaft im TV Verl ist keine Voraussetzung für die Teilnahme«, betont Jörg Peters. Auf der anderen Seite hat der Verein all jenen, die in seinen Reihen aktiv werden wollen, eine Menge zu bieten. 30 verschiedene Sportarten sind im Angebot, von Aerobic über Basketball und Tischtennis bis zur Wirbelsäulengymnastik, mit 3000 Mitgliedern sei man der größte Sportverein im Kreis, stellt Peters stolz fest.