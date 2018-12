Von Stefan Lind

Rietberg (WB). Bürgermeister Andreas Sunder verzichtet ab sofort darauf, seinen Weihnachtsbrief in gedruckter Form per Post zu verschicken. Das auf diese Weise eingesparte Geld hat er jetzt für einen guten Zweck gespendet.

»Es gab immer viel zu tun«, blickt Sunder im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT auf frühere Jahre zurück. Mehr als 300 Briefe seien in der Vorweihnachtszeit verschickt worden, alle von ihm unterschrieben und teilweise mit persönlichen Anmerkungen ergänzt. »Das war nicht nur für mich, sondern für alle Beteiligten ein enormer Arbeitsaufwand.« Hinzu seien die Posten für Papier und Porto gekommen. »Deshalb haben wir im Rathaus besprochen, das alles umzuwandeln, auf die Weihnachtspost in dieser Form zu verzichten und den eingesparten Betrag zu spenden.«

Das Geld stammt aus einem Etat, der dem Bürgermeister für Repräsentationszwecke zur Verfügung steht, beispielsweise, wenn es darum geht, bei Veranstaltungen Geschenke im Namen der Stadt zu überreichen. Sunder schätzt die eingesparte Summe auf 500 Euro. Dieser Betrag soll jetzt jedes Jahr an ehrenamtlich tätige Bürger in Rietberg übergeben werden.

»Einsatz verdient Anerkennung«

Den Anfang macht die Hospizgruppe Rietberg-Neuenkirchen. Einen entsprechenden Scheck haben Elisabeth Uhrmeister, Bruno Depenbusch und Karin Dittrich-Bröskamp am Adventsmarkt-Stand der Hospizgruppe vom Verwaltungschef entgegen nehmen können. »Wir freuen uns sehr über dieses unerwartete und vorgezogene Weihnachtsgeschenk. Das Geld können wir gut gebrauchen«, sagte Elisabeth Uhrmeister vom Leitungsteam. Insbesondere, um professionelle Fortbildungen der Ehrenamtlichen und den Unterhalt der Büroräume in der Villa Kemper in Neuenkirchen finanzieren zu können, sei die Gruppe immer auf Spenden angewiesen. Bürgermeister Andreas Sunder schätzt die Arbeit der Hospizgruppe sehr, wie er in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung betont: »Ich habe großen Respekt davor, was die Aktiven hier leisten. Was kann sinnvoller sein, als sterbende Menschen zu begleiten und die Angehörigen bei der Trauerarbeit zu unterstützen? Dieser Einsatz verdient unsere Anerkennung.«

Seine Gedanken zu Weihnachten werden die Bürger aber weiterhin lesen können – Andreas Sunder veröffentlicht seinen Weihnachtsbrief in der Woche vor dem Fest im Internet auf www.rietberg.de sowie auf seiner Facebookseite und seinem Insta­gram-Account. Zwar habe er seine Briefe in der Vergangenheit immer sehr gern persönlich unterzeichnet und per Post verschickt, allerdings zeigt sich der Bürgermeister davon überzeugt, dass das Geld mit den Spenden an Ehrenamtliche ebenso gut investiert ist.