Chorleiterin Eva Fricke und ihre Mitsänger bereiten sich auf das Konzert zum Chor-Geburtstag am 19. Januar vor. Mehr als die Hälfte der Sängerinnen und Sänger des Ökumenischen Gospelchors ist von Anfang an dabei.

Die Geschichtsschreibung des Chores beginnt im August 1999. Damals nimmt der Projektchor seine Arbeit auf und entwickelt sich innerhalb von nur vier Wochen zu einer festen Größe in Rietberg. Chorleiterin Eva Fricke erinnert sich noch genau an die Anfänge: Bereits nach der zweiten Chorprobe entschied sie leichthin: »Wir singen beim evangelischen Gemeindefest!« Das rief natürlich die katholischen Sängerinnen und Sänger auf den Plan, und so wurde drei Wochen später auch auf dem katholischen Pfarrfest gesungen. Damit war der Chor »geboren«.

Etwa 90 Sängerinnen und Sänger im Alter von 14 bis zu fast 80 Jahren proben jeden Donnerstag in der evangelischen Kirche. Ein Teil der Erfolgsgeschichte des Chores: Weit mehr als die Hälfte halten der Gemeinschaft seit der Gründung die Treue.

Frohe Botschaft

»It’s time! – Es ist Zeit«, so heißt es am Sonntag, 19. Januar, um 19 Uhr in der Basilika des Bibeldorfs Rietberg. Der Chor lädt ein zu seinem neuen Credo. Wie gewohnt werden die Lieder – auch als Medley mit Stücken aus jedem einzelnen vergangenen Credo – kombiniert mit Bildern und Texten. Denn, das ist Eva Fricke und dem Gospelchor ganz wichtig: Gospel bedeutet »Evangelium – frohe Botschaft!« Und die soll zu den Menschen gebracht werden.

Für den Chor ist es Zeit, voll Dankbarkeit zurück zu blicken: Wie viel hat der Chor bereits an unterschiedlichsten Wirkungsstätten erlebt. »I have an dream«, so lautete das erste Credo in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Wegen Überfüllung musste das Gotteshaus bei beiden Auftritten eine halbe Stunde vor Beginn bereits geschlossen werden. Viele Auftritte folgten.

Höhepunkte in Berlin und Israel

Ein ganz besonderer Höhepunkt war die Einladung zum ökumenischen Kirchentag in Berlin und die Konzertreise nach Israel. »Walls! – Mauern«, lautete das Credo damals. Was für eine Brisanz an dieser Stelle, wo eine viele Kilometer lange dicke Mauer Israel und Palästina voneinander trennt. »Jedes thematische Credo hat über die vielen Jahre an Aktualität nichts eingebüßt«, bilanziert Eva Fricke mit ihrem L-Team.

Doch zur großen Dankbarkeit für die vergangenen Jahre gehört auch der Blick nach vorne: Welche Ziele nimmt sich der Chor vor? Was möchte er in der Zukunft bewegen, wie die Menschen aufrütteln und ihre Herzen erreichen? Für welche Werte tritt die Chorgemeinschaft ein? Deshalb gehört zur Dankbarkeit über das Vergangene auch die Bitte um den Segen Gottes für die Zukunft.

Karten für das Konzert gibt es für zehn Euro im Bibeldorf (Tel. 05244/974974), in der evangelischen Kirchengemeinde (Tel. 05244/8789), bei »Stoff aktuell« und über alle Chormitglieder. Einlass ist ab 18.30 Uhr.