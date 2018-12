Rietberg (WB). Der gemeinnützige Verein »Familien in Not« mit Sitz in der Stadt Rietberg mit dem Vorsitzenden Georg Winkler an der Spitze setzt seine langjährige Arbeit mit Hilfstransporten in den Kosovo unermüdlich fort. Der nächste Hilfstransport mit zwei Lastwagen startet am kommenden Mittwoch, also am zweiten Weihnachtstag.

Zweck des Vereins »Familien in Not« ist in erster Linie die Unterstützung unverschuldet in Not geratener Familien, die Hilfe gilt vor allem Kindern und kranken Menschen im Kosovo. Darüber hinaus ist es dem Verein ein Anliegen, auf die allgemeine Not und die Pro­bleme von Familien aufmerksam zu machen sowie durch intensive Kontakte auf kultureller Ebene das Verständnis füreinander zu wecken und zu vertiefen. Dabei stehen die Vermittlung und Übernahme von Patenschaften betroffener Familien sowie die materielle Unterstützung für den notwendigen Wohnraum im Zentrum der Arbeit.

In Jahren intensive Kontakte aufgebaut

»Wir haben bei unseren bisherigen Besuchen immer wieder das größte Elend und die unglaubliche Not der Menschen im Kosovo gesehen. Das lässt uns nicht ruhen, unser Engagement muss auch 2018 fortgeführt werden«, macht Vorsitzender Georg Winkler als unermüdlich schaffender Motor deutlich. Das Hauptaugenmerk auf Grundlage der Vereinssatzung ist auf Familien mit Kindern und Kranke gerichtet, die weit ab von Dörfern verlassen und einsam hausen. »Sie haben keine Chance, von der Gesellschaft eine öffentliche oder private Hilfe vor Ort zu bekommen«, sagen Winkler und seine Mitstreiter im Kreis Gütersloh und im Kosovo vor Ort.

Unerlässlich sind regelmäßige Hilfstransporte für diese vergessenen Familien, die nicht in Häusern, sondern vielfach in »Ein-Raum-Ställen« bei Kälte, Nässe und Hitze hausen müssen. Für den diesjährigen Weihnachts-Hilfstransport werden insbesondere noch Fenster und Türen, Rollstühle und Rollatoren gesucht. Äußerst wichtig sind für den Verein zudem Spenden als eine finanzielle Unterstützung, um die Kosten für den Hilfstransport (Diesel, Maut und Gebühren) aufbringen und um fehlende Hilfsgüter beschaffen zu können. Das Vereinskonto ist bei der Sparkasse Gütersloh-Rietberg eingerichtet; Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt. Dankbar sind Winkler und seine Mitstreiter auch über erneute vielfältige Paket-Aktionen in Kindertagesstätten und Schulen im Kreis Gütersloh.

Hilfsgüter gehen in vier Orte

Neben diesen Weihnachtspäckchen von deutschen Kindern für Kinder und Familien im Kosovo haben die beiden Lkw auch warme Kleidung sowie Material und Möbel für sieben Schulklassen geladen. Die Hilfsgüter gehen in die Orte Kosova, Lipjan sowie Pede und Vushtri. Ansprechpartner ist Georg Winkler, Tel. 0171/5144955.