Alle drei Autorinnen können auf eigene Publikationen zurückblicken. Den musikalischen Rahmen der Lesung gestaltete Jamie Postler (Schülersprecherin und Schülerin der Q1) am Klavier mit passend zu den Gefühlslagen der Texte ausgewählten Stücken.

In der Mensa des GNR lauschte das Publikum den »Texten mit viel Tiefgang von drei Autorinnen aus verschiedenen Generationen«, wie der stellvertretende Schulleiter Thomas Hönemann in seinen Begrüßungsworten versprach. Damit sollte er Recht behalten: Tiefgang und Ausdrucksstärke fand sich in allen Texten – bei einer gleichzeitigen stilistischen und inhaltlichen Vielfalt, die Vergleiche völlig abwegig erscheinen ließ.

Das Publikum zeigte sich ergriffen von Cornelia Ertmers Erzählungen über die Kindheit und Schulzeit in den 1950ern, und es war zu merken, dass diese teilweise mit Erzählungen der Eltern- oder Großelterngeneration verbunden wurden. Ertmer, die bis zum Jahr 2001 am GNR Lehrerin war, las drei Texte aus ihrem soeben erschienenen Band »Der Geschmack von Lebertran«, die aus der unverstellten Sicht eines Kindes Erfahrungen im Alltag der 1950er Jahre lebendig werden ließen. »Schule – ganz anders als heute: Schläge und Strafarbeiten gehörten zum Alltag«, so die Autorin. Ertmer ließ »das Kind« zum Beispiel schwankend zwischen Freude und Frustration erleben, wie es sich von der Lehrerin als Belohnung für 100 Fleißkärtchen ein Heiligenbild erarbeiten will.

Ergriffen von der Wortgewalt

Im zweiten Lesungsteil, der von der Lehrerin Maren Graf gestaltet wurde, hörte man zahlreiche Lacher im Publikum, die allerdings hier und da im Halse stecken blieben. Grafs Kurzkrimis »Onkel Thorsten« und »Dat is wie damals« waren voller Witz bis und makabrer Ironie, was man so nicht erwartet hatte. »Ich schreibe auch humorvoll, um die menschlichen Abgründe etwas besser ertragen zu können«, so die Autorin. Als gebürtige Schleswigerin ließ sie im zweiten Kurzkrimi die Protagonisten in Norddeutsch-Platt »schnacken« und dabei wie nebenbei ungeheuerliche Taten ausführen, immer mit einem besonderen Blick auf die dortige Protagonisten-Gruppe, die aus einer alternden Männer-Skat-Runde mit besonderen Aufnahmeritualen besteht.

Der dritte Teil der Lesung von der ehemaligen Schülerin Dana Martinschledde ließ das Publikum sehr still werden, sichtlich ergriffen von der Wortgewalt und den Gefühlen, die die junge Autorin über Sprache transportiert. Von ihren fünf Gedichten und Kurzgeschichten blieben viele Gedanken hängen – »ich hatte fast vergessen, ob es draußen regnet oder in mir drin« formulierte sie in dem Text »Zweigeteilt«, der erst spät erkennen ließ, dass es hier um das Verhältnis zwischen Herz und Verstand ging. »Genau das reizt mich am Schreiben und an Lesungen«, so Martinschledde, »dass beim Publikum so unterschiedliche Bilder entstehen«. »Ich schreibe aber auch viel für mich, um klarer zu sehen und zu verarbeiten«, ergänzte sie und entließ das Publikum mit dem Text »Boote aus Papier« über die Frage nach den Strom des Lebens.

Moderator Thomas Hönemann zeigte sich beeindruckt und resümierte mit einem Augenzwinkern: »Mit dem roten Sofa aus unserem SV-Raum haben wir heute glatt dem blauen Sofa der Frankfurter Buchmesse Konkurrenz gemacht.«