Nicole Antonacci hat eine Marktlücke entdeckt: In ihrem »i-Tüpfelchen« bietet sie individuelle Geschenke an. Foto: Stefan Lind

Von Stefan Lind

Vor vier Jahren im Oktober hat sie ihren eigenen kleinen Laden mit Deko-Artikeln eröffnet, »und eine Freundin sagte mir, wenn das nicht klappen sollte, hätte ich wenigstens für die kommenden Jahre genug Weihnachtsgeschenke«. Es kam alles ganz anders, das »i-Tüpfelchen« ist längst weit über Rietberg hinaus ein Begriff.

»Kreativ bin ich schon immer gewesen«, blickt Nicole Antonacci zurück. Sie hatte viele gute Ideen und dazu das Talent, sie in die Tat umzusetzen. Ursprünglich war sie Zahnarzthelferin, stand aber irgendwann ohne Job da. Ihre Freundin stellte fest: »Wenn du es jetzt nicht wagst, machst du es nie.« Gemeint war die Selbstständigkeit. Das »i-Tüpfelchen« war geboren, ein kleines Geschäft an der Fürst-Kaunitz-Straße.

Rietbergerin ist eine Meisterin des Recyclings

So überschaubar wie die Ladenfläche sind die Öffnungszeiten: freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Das hat gute Gründe, wie die 48-Jährige erläutert: »Ich arbeite die Aufträge während der Woche ab, am Wochenende kann man sie dann bei mir abholen.« Der Erfolg stellte sich gleich von Anfang an ein, Nicole Antonacci beschreibt es so: »In der ganzen Zeit gab es nur zwei Wochenenden, an denen wirklich niemand kam, und das war nur im ersten Jahr.«

Denn sie hat eine Marktnische besetzt. Geschäfte mit Deko-Sachen gibt es viele, bei ihr ist aber alles individuell angefertigt, auf Wunsch mit den Namen der beschenkten Personen oder anderen Details. In einer Zeit, da billig gefertigte Massenware aus Fernost den Markt überschwemmt, sind solche Unikate gern gesehen. Nicole Antonacci ist eine Meisterin des Recyclings. Sie verwendet alte Holzbohlen ebenso wie Tetrapaks oder Alufolie. Von einer Bekannten aus einem Möbelhaus bekommt sie regelmäßig ausgediente Stoff- und Ledermuster: »Daraus lassen sich zum Beispiel Mini-Koffer basteln.«

»Ich mache das aus Leidenschaft«

Die finden sich dann symbolträchtig neben einem sorgsam verpackten Reisegutschein wieder, zusammen mit handgefertigten Wegweisern. »Viele Kunden lassen sich von mir Geschenke originell einpacken«, erläutert Nicole Antonacci. Sie versucht, jeden Wunsch zu erfüllen, »und das ist mir bisher auch durchaus gelungen.« Gleichzeitig bietet sie Kurse an, für Kinder wie für Erwachsene, und fährt auch schon mal los, um mit ihren Kreationen eine Tischdekoration aufzuwerten, sei es bei einer Taufe, einer Kommunionfeier oder einem runden Geburtstag.

Dass sie dabei auch ein bisschen Geld verdient, ist für sie ein angenehmer Nebeneffekt, »ich mache das aber aus Leidenschaft«. 80 Prozent Frauen tummeln sich im »i-Tüpfelchen«. Nachfragen, auch im Internet ihre Dienste anzubieten, hatte sie genug, aber das ist nichts für sie: »Das wäre zu viel und die Liebe für die Sache würde flöten gehen.«