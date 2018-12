Schlittschuhlaufen, so wie hier in Bielefeld, ist auch im Gartenschaupark möglich – und das ohne Frost. Foto: Hans-Werner Büscher

Rietberg (WB/stl). Es ist ein Trend, der aus den USA kommt und sich auch hierzulande immer mehr durchsetzt. Die Rede ist von synthetischen Eisbahnen. Sie machen Schlittschuhspaß auch bei wärmeren Temperaturen möglich – so wie in Kürze in Rietberg.

Es ist eine Premiere für den Gartenschaupark: In den ersten zwei Wochen des neuen Jahres ist die Eisbahn im Parkteil Nord aufgebaut. Die etwa 140 Quadratmeter große Anlage funktioniert unabhängig von Eis, Kühlung und Strom. Die synthetische Oberfläche ist mit Teflon beschichtet. Optisch soll es gegenüber einer frostigen Eisbahn kaum Unterschiede geben. Einzige Einschränkung: Zugelassen sind lediglich Hockey-Schlittschuhe, also Exemplare ohne Zacken.

Die Teflon-Eisbahn öffnet zum ersten Mal am Silvestertag, also am Montag, 31. Dezember, ihre Pforten. Das Angebot endet am Sonntag, 13. Januar. Besucher sind willkommen montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr. In diesem Zeitraum hat auch die Gastronomie Rietbik geöffnet und bietet Snacks und Getränke für den kleinen Hunger zwischendurch.

Gastronomie hat geöffnet

An den Öffnungstagen bietet die Gartenschaupark GmbH auch Schlittschuhe zum Verleih an. Für zwei Euro pro Paar (für zwei Stunden) halten die Mitarbeiter insgesamt 80 Paar bereit. Darüber hinaus ist der Schlittschuh-Spaß kostenfrei. Lediglich der reguläre Eintritt in den Gartenschaupark wird fällig. Der ist jetzt, in der Wintersaison, mit zwei Euro pro Erwachsenem besonders günstig. Kinder und Dauerkarten-Inhaber sind frei.

»Das wird eine tolle Sache«, ist sich Peter Milsch sicher. Der Geschäftsführer der Gartenschaupark GmbH rechnet mit vielen Besuchern gleich in den ersten Wochen des neuen Jahres. Zuletzt hat es vor drei Jahren im Gartenschaupark eine Eisbahn gegeben. Die war mit Folie, Wasser und großer Hoffnung auf frierende Kälte selbst gebaut. Nicht immer war es kalt genug für ungehinderten Eislauf-Spaß. Das soll mit der neuen Bahn nun anders sein.

Synthetisches Eis besteht aus hochwertigen Kunststoffplatten, die eine glatte Oberfläche wie Eis imitieren. Sie werden ähnlich wie Parkett zu größeren Flächeneinheiten verlegt. Wie beim Schlittschuhlaufen auf Eis gleitet die Kufe auf einer flüssigen Gleitschicht, die entweder das Kunststoffmaterial selbst durch den Kufenkontakt freisetzt oder auf der Oberfläche regelmäßig aufgebracht wird. Je schärfer die Kufe, desto besser funktioniert dieses Prinzip. Einige Materialien kommen mittlerweile schon ohne Gleitlösungen aus.