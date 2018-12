Seit mehr als 20 Jahren startet am zweiten Weihnachtstag ein von Georg Winkler (links) und dem Verein »Familien in Not organisierter Hilfstransport aus dem Kreis Gütersloh in den Kosovo. Das Bild zeigt das Fahrer- und Helferteam in Druffel vor der Abfahrt der beiden Lastwagen mit 41 Tonnen Hilfsgütern. Mit der Ankunft rechnen die Organisatoren am Samstag.

Am Morgen des zweiten Weihnachtstags ist Vorsitzender Georg Winkler mit seinem Helferteam des Vereins »Familien in Not« mit zwei Lastkraftwagen und 41 Tonnen Hilfsgütern an Bord gestartet. Sie wollen ihr Ziel rund um die Hauptstadt Pristina am Samstag erreichen.

Die erneute Weihnachts-Hilfslieferung aus dem Kreis Gütersloh hat das ländliche Gebiet um die Provinzhauptstadt Pristina und den Orten Peja, Shtime, Lipjan, Vushtrria und Skenderaj zum Ziel. Den Ärmsten der Armen bringen die beiden Lastkraftwagen dringend benötigte Winterbekleidung und Möbel sowie Schulmöbel für elf Klassen, aber auch Rollatoren und Rollstühle. An Bord sind zudem eine große Anzahl an Weihnachtspäckchen für notleidende Kinder und Familien.

Laster müssen Umweg fahren

Diese Pakete haben Mädchen und Jungen aus Kindergärten und Schulen im Kreis Gütersloh, aber auch heimische Patenschafts-Familien als nachträgliche Weihnachtsüberraschung mit auf die Reise gegeben. Für eine sinnvolle und gerechte Verteilung vor Ort sorgen neben Georg Winkler und Beisitzerin Doris Schröder auch die ehrenamtlich tätigen Lkw-Fahrer, Winklers Sohn Michael und Igor Kaul sowie Juri Penner und eng befreundete Organisationen im Kosovo sowie die »bosniakische Diaspora des Kosovos«. Diese unterhält in Pristina ein Kulturzentrum und eine bosnische Schule. Der Vorsitzende der deutschen Niederlassung dieser Vereinigung, Osman Destanonovicé aus Gütersloh, hat den jüngsten Hilfstransport mit unterstützt.

Als Reaktion des jüngsten Parlamentsbeschlusses, im Kosovo eine Armee aufzubauen, hat Serbien einen Handelskrieg angezettelt, der in kurzer Zeit die Grundnahrungsmittel im Kosovo verteuert hat und somit die Armut der Menschen weiter verstärkt. So muss auch der Hilfstransport in den Kosovo einen Umweg von gut 400 Kilometern über Rumänien, Bulgarien und Mazedonien in Kauf nehmen. Deshalb begleitet ein Pkw mit Juri Penner und Doris Schröder die beiden Lastwagen, um mehr Fahrer bei der langen Reise einsetzen zu können.

Möglich ist der Hilfstransport nur durch eine seit Jahren bestehende engagierte Unterstützung des Vereins »Familien in Not« und des Winkler-Teams durch Spenden der Bürger und zahlreicher Firmen. Die beiden Zugfahrzeuge stellen aktuell die Rietberger Firma »Elli« sowie die Auflieger die Spedition Lohmann und die F&K Trailer Group, beide aus Rheda-Wiedenbrück, zur Verfügung. »Unser Dank gilt all unseren Spendern und treuen Unterstützern, ohne die die Kosovo-Hilfe nicht möglich wäre«, sagte Vorsitzender Georg Winkler am Morgen des zweiten Weihnachtstages vor der Abfahrt in Druffel.