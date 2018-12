Rietberg (WB). Der Heimatverein Mastholte lädt zum Jahresanfang bereits zum vierten Mal zu einer besonderen Veranstaltung ein: Wie immer am ersten Samstag im Jahr startet der Verein am 5. Januar ab 17 Uhr in das neue Jahr.

Die Gäste erwarten heiße Getränke und winterliche Bierspezialitäten sowie ein deftiges Essen unter der Remise auf dem Gelände des Heimathauses. »Passen Sie ihre Kleidung dem Wetter an«, heißt es in der Einladung. »Wir werden aber mit einer stabilen Plane dafür sorgen, dass eine winterliche Gemütlichkeit einziehen kann«, berichtet Alexander Hagemeier, erster Vorsitzender des Vereines.

»Auch die Sternsinger werden wieder erwartet und sammeln für ihre Aktion.« Nach Angaben der Veranstalter kommen jedes Jahr mehr Besucher, das motiviere die ehrenamtlichen Helfer besonders.

Der Verein bietet zahlreiche Veranstaltungen im Jahresverlauf. Einige von ihnen stehen schon fest. Dazu gehören beispielsweise Klön- und Kartenabende sowie das Singen von Weihnachtslieders am 8. Januar um 19 Uhr.

In den Aussichten für 2019 finden sich zudem Wanderungen, beispielsweise auf dem Ederhöhenweg und Ausflüge mit historischen Führungen in Süddeutschland, aber auch notwendige Renovierungsarbeiten am Heimathaus und an der Remise.