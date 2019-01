Von Petra Blöß

Rietberg (WB). Das Deutsche Rote Kreuz in Rietberg sorgt sich um seine Zukunft. Zwar sind die Ortsgruppen und lokalen Einrichtungen mit ihrer bisherigen Arbeit zufrieden. Doch immer weniger Menschen sind dazu bereit, das DRK finanziell zu unterstützen. Ohne diese Förderung aber ist das Engagement für die Gesellschaft in Gefahr.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung gab der Vorstand bekannt, dass vor allem die Bereitschaft zu festen Fördermitgliedschaften immer weiter zurückgeht. Dabei braucht das DRK die finanziellen Spritzen dringend, um gerade in Bereichen wie der Seniorenbetreuung und der Unterhaltung der dafür vorgehaltenen Räume handlungsfähig zu bleiben.

Erstmals weniger als 1000 Förderer

Der Überblick über die Entwicklung der Fördererzahlen macht deutlich: Immer dann, wenn eine Werbeaktion anstand, ging der Wert nach oben. Doch auch diese Aktionen kosten Geld und es muss geschaut werden, wie sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis entwickelt. Im Jahr 2008 unterstützen noch 1256 Förderer durch ihre Beiträge die Gemeinschaft. Diese Zahl ging 2012 zurück auf 1044, stieg danach noch einmal auf 1182 (2013). Seither geht es bergab.

2017 rutschte das DRK mit 978 Förderern erstmals seit langer Zeit unter die 1000er-Grenze. Und so gehört es zu den Aufgaben der nächsten Zukunft, wieder mehr Menschen für eine Mitgliedschaft in Rietberg zu gewinnen.

Schwerpunkte des DRK sind in der Emskommune vor allem die Arbeit für Senioren, Kinder und Jugendliche, aber auch sanitätsdienstliche Versorgung bei Veranstaltungen und Blutspenden. Daran beteiligen sich zahlreiche Ehrenamtler aus allen Stadtteilen.

DRK hilft allen Generationen

Jahrzehntelange Tradition hat die Begleitung von Senioren durch Freizeitangebote, Sonderveranstaltungen und früher auch größere Ausflüge. Mit Jenny Wilhelmstroop leistet sich das DRK eine hauptamtliche Kraft für das Zentrum an der Dr.-Bigalke-Straße. 30 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sind involviert in das Programmangebot und es gibt sieben ehrenamtliche Fahrer.

Vier Kindergärten, einer davon als Betriebseinrichtung bei der Firma Stükerjürgen, leitet das DRK in Neuenkirchen, Varensell, Rietberg und Mastholte. In der »Emshöhle« am Rande der historischen Altstadt werden 104 Plätze in fünf Gruppen vorgehalten. Sie ist damit die größte Einrichtung des DRK.

Den Sanitätsdienst leisten die Rotkreuzgemeinschaften Mastholte und Neuenkirchen auch über die Grenzen ihrer Stadtteile hinweg. Insgesamt zählen die beiden heimischen Gruppen 75 Helfer, davon 37 mit einer rettungsdienstlichen Qualifikation. Sie leisten ehrenamtlich Sanitäts- und Betreuungsdienst, begleiten die Blutspendetermine, bilden sich im Katastrophenschutz fort und übernehmen auch die Breitenausbildung der Bevölkerung, beispielsweise durch Seminare in Herz-Lungen-Wiederbelebung oder Erster Hilfe.