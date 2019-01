Von Stefan Lind

Die Verwaltung ist mit der Erarbeitung eines Konzepts beauftragt worden, das die unterschiedlichen Akteure aus dem Bereich Handel, Wirtschaft, Tourismus und Stadtentwicklung in einer Dachgesellschaft zusammenführen soll. Erreicht werden soll, so der Beschlusstext, »die Stadt Rietberg, insbesondere die historische Innenstadt in der Attraktivität und der Lebendigkeit zu fördern und den Handel zu stärken.«

Wenn es darum geht, dass Rietberg einen guten Eindruck bei Einheimischen wie Gästen macht, so sind viele Beteiligte zu nennen: Das fängt mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Rathausstraße (ISG) an, geht über Gastronomie, Vereine und das private Engagement von Bürgern, schließt aber auch die Arbeit der Verwaltung und der Gartenschaupark-GmbH im Bereich Tourismus und Veranstaltungsmanagement ein, ebenso den Verein Kulturig.

»Gemeinsame Leistung«

Bürgermeister Andreas Sunder: »Die große Herausforderung stellt nach wie vor die Innenstadt mit dem gemeinsamen Ziel, Rietbergs Zentrum noch attraktiver zu machen und die Rathausstraße – so wie es das Einzelhandels- und Zentrumskonzept vorsieht – als zentralen Versorgungsbereich zu stärken.« Dieses Ziel werde durch Veranstaltungen, Feste und Märkte in der Innenstadt gefördert. Und weiter: »Städtebauliche Maßnahmen, wie sie unter anderem im integrierten Stadtentwicklungskonzept vorgesehen sind, schaffen eine Aufenthalts- und Wohlfühlqualität.«

Sunder sieht die Weiterentwicklung der Innenstadt als gemeinsame Leistung unterschiedlichster Partner. Deshalb unterstütze er den Ansatz, alle Akteure in eine Art Dachgesellschaft zu integrieren, um die bisherige Arbeit der Partner gebündelt und in enger Kooperation weiterzuführen: »Synergieeffekte entstehen, Reibungsverluste werden vermieden.« Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT ergänzt er diese Gedanken noch. So könne er sich vorstellen, diese Dachgesellschaft als Untergesellschaft der Gartenschau GmbH einzusetzen, »da sparen wir gewisse Aufwendungen.« Bei einem City-Manager sollten die Fäden zusammenlaufen, »aber wir brauchen nicht nur eine gute personelle, sondern auch eine finanzielle Ausstattung.« Insgesamt, so seine erste Einschätzung, sei eine sechsstellige Summe im Jahr notwendig. Der genaue Umfang ist noch nicht klar, so dass im Haushalt 2019 keine Mittel eingesetzt sind. Sie könnten aber außerplanmäßig bereit gestellt werden, so dies gewünscht wird. Ganz wichtig: Die Dachgesellschaft soll sich nicht ausschließlich auf die Innenstadt begrenzen, sondern auch die Stadtteile mit einbeziehen.