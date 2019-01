Bereits beim Opener namens »Arsenal« präsentieren sich die Musiker in allerbester Spiellaune. Foto: Petra Blöß

Von Petra Blöß

Rietberg-Westerwiehe (WB). »In Times of Triumph« von James Swearingen stimmten die Aktiven des Westerwieher Musikvereins am Samstagabend schon früh an.

Am Ende ihres Jahreskonzertes konnten sie sein: Das war ein unterhaltsamer Abend, den die Mehrgenerationentruppe da zu gehör brachte. Begeistert feierte das nicht geringe Publikum die muntere Schar, die die ganze Bandbreite der Blasmusik vortrefflich umzusetzen wusste.

»Ausverkauft« hieß im Festsaal von Seppel Kreutzheide. Für Tische war kein Platz, dicht an dicht boten die Stuhlreihen annähernd 300 Gästen Platz. Und die waren von Beginn an froh gestimmt, denn die Musikanten präsentierten sich schon mit dem Opener namens »Arsenal« in allerbester Spiellaune. Monatelange Vorbereitungen und Intensivprobenwochenenden zahlten sich aus. Zudem nutzten die Verantwortlichen das große Auditorium, um »runde Jubiläen« gebührend zu würdigen.

Ehrung für langjährige Mitglieder

Für zehnjährige aktive Tätigkeit erhielten Alina Bresser, Christoph Dreisewerd, Sarah Engelmeier, Jens Plötner, Ulla Schubert und Christian Steinberg Ehrennadeln in Bronze. Das Silbersignet für bereits 25 Jahre aktiven Mittuns ging an Peter Jüttemeier.

Stücke wie »Celebrations and dance«, »Orion«, die »African Symphony« und auch »Spider Man« dokumentierten die vielseitigen Facetten des Klangkörpers aus dem Kükendorf. Melodien aus dem Erfolgsmusical »Tanz der Vampire«, Klänge aus dem »Wilden Westen« und der Blick in die Sterne mit »Orion« ergänzten das Programm, dessen musikalische Gesamtleitung in den bewährten Händen von Martin Hell lag. Das Dirigat allerdings teilte er sich, denn Lara Lütkemeyer stellte sich als weitere musikalische Leitfigur vor dem großen Orchester vor.

Termin hat lange Tradition

Ein ganz besonderes Heimspiel war das Jahreskonzert – der Termin am ersten Wochenende im Januar hat eine lange Tradition beim Musikverein – für Annika Stüker und Frank Buschsieweke. Die Beiden sind nicht nur ambitionierte Musiker im Kreis der gut 50 Aktiven, sondern auch das amtierende Königspaar der St.-Laurentius-Schützenbruderschaft und durften sich über den Besuch ihrer Throngesellschaft freuen. Auch die Throngesellschaft des Bürgerschützenvereins Ostenfelde wurde willkommen geheißen. Dazu gesellten sich Abordnungen jener Schützenvereine, deren Feste die Westerwieher klangvoll begleiten, sowie weitere musiktreibende Gemeinschaften.