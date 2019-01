Von Stefan Lind

Rietberg (WB). Lange hat er vehement für die Ansiedlung eines City-Outlets in Rietberg gekämpft, der Bürgerentscheid im Mai 2018 machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Jetzt legt er sein Amt nieder: Simon Tölle, seit zehn Jahren Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft Rathausstraße (ISG), will bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag nicht mehr für den Chefposten kandidieren.

Das erklärte er am Montag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. »Wir stellen aber jetzt aus Frust nicht alle Aktivitäten ein«, betonte Tölle, der seine Frau An­drea Knigge-Tölle, ebenfalls in der ISG aktiv, ausdrücklich in diese Aussage mit einbezog. »Ich trete zwar demonstrativ vom Vorsitz zurück, biete aber an, weiter im Vorstand mitzuarbeiten, wenn das gewünscht ist.« Es sei auf keinen Fall gewollt, dass mit seinem Rückzug alles zusammen breche: »Das wäre das falsche Signal.«

Tölle machte aber aus seiner Verbitterung keinen Hehl. »Es gab in der Diskussion um das City-Outlet Akteure, die meinten, bessere Vorschläge zu haben. Vielleicht fühlt sich von denen jemand berufen, meine Nachfolge anzutreten.« Er sei gespannt, welche Vorschläge aus der Versammlung kämen. Kurz vor dem Bürgerentscheid über die Outlet-Pläne hatte sich Anfang Mai des vergangenen Jahres überraschend eine größere Gruppe Einzelhändler zu Wort gemeldet und sich gegen die Realisierung des Großprojekts ausgesprochen: »Auch wenn es in der Öffentlichkeit gerne anders dargestellt wird, ist für die überwiegende Zahl der direkt betroffenen Geschäftsleute und Anwohner eine Outlet-Stadt kein Gefallen, sondern eine große Sorge.« Damit konterkarierten sie Tölles Absichten.

Neues Konzept macht Hoffnung

Die ISG hatte im Vorfeld mehrfach ihre Position deutlich gemacht: »Wir sind entschieden für eine Belebung der Innenstadt. Nachdem seit vielen Jahren und vielen Versuchen leider nichts nachhaltig war, ist ein City-Outlet Center (COC) ein Gedankenanstoß, den man weiter verfolgen sollte.« Im Dezember 2017 ließ die ISG sogar 15.000 Faltblätter mit Infos zum COC an alle Rietberger Haushalte verteilen, eindeutig betitelt mit »Zukunft für Rietberg – Ja zum City-Outlet«. Es half aber nichts.

Seitdem ist die ISG aus der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend verschwunden. Mit dem Bedeutungsverlust ist auch ein Schwund bei den Mitgliedern verbunden. Waren es bei der Gründung im Jahr 2007 mehr als 60, so liegt die aktuelle Zahl nach Simon Tölles Schätzung bei rund 30.

Große Hoffnungen setzt der scheidende Vorsitzende auf das unlängst von Bürgermeister An­dreas Sunder vorgelegte Konzept, alle Beteiligten aus den Bereichen Handel, Wirtschaft, Tourismus und Stadtentwicklung in einer Dachgesellschaft zusammenzuführen, um, so der einstimmige Beschluss des Rates, »die Stadt Rietberg, insbesondere die historische Innenstadt in der Attraktivität und der Lebendigkeit zu fördern und den Handel zu stärken.« Geplant ist unter anderem die Beschäftigung eines hauptamtlichen City-Managers. Tölle: »Womöglich wird eine solche Gesellschaft noch schlagkräftiger als die ISG.« Dass sich der bisherige Zusammenschluss der Einzelhändler dann auflöst, glaubt er allerdings nicht: »Es muss auch weiterhin eine ehrenamtliche Stimme der Kaufleute an der Rathausstraße geben.«