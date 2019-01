Von Petra Blöß

Rietberg (WB). Ein Vierteljahrhundert an exponierter Position im Ehrenamt – wie so etwas funktioniert, das weiß Helmut Hanhardt. Vor 25 Jahren startete er als Organisator und Leiter mit dem Sparkassen-Cup ein Experiment, das heute als mehr als nur gelungen bezeichnet werden kann.

Das Hallenfußballturnier für E- und F-Jugendmannschaften hat sich zu einer bundesweit bedeutenden Veranstaltung entwickelt, an der bekannte Vereine aus der Bundesliga mit ihren Nachwuchs-Talenten gerne teilnehmen – dank Helmut Hanhardt und seiner Crew. Der 67-Jährige hatte vor der diesjährigen Auflage der Großveranstaltung bekundet, dass er aufhören will. Ungern lassen ihn die Viktorianer ziehen, denn seine Erfahrungen und Kontakte sind von unschätzbarem Wert für die Fortführung der Turnierserie. Zumindest beratend werde er seinen Nachfolgern in der Cheforganisation aber auch noch zur Seite stehen, versicherte Hanhardt, der im Jahr 2014 zum Ehrenjugendleiter des TuS Viktoria Rietberg ernannt worden ist.

Das wiederum beruhigte alle Anwesenden am Sonntagnachmittag. Da nämlich nutzten seine Weggefährten das große Forum des Sparkassen-U-9-Cups, um Danke und Adieu zu sagen an den unermüdlichen Arbeiter, der den Traum, sowohl den eigenen wie des Vereins, von überregional bedeutsamen Jugendturnieren hundertprozentig realisiert hat. Fußballabteilungschef Ralf Peterhanwahr sprach vor hunderten von Zuschauern aus ganz NRW, darunter Vereinsehrenamtler und den Sponsorenvertreter, das offizielle Lob und die Anerkennung für Hanhardts Engagement aus und vergaß auch den Dank an dessen Partnerin Monika Keller nicht. »Du hast aus dem zarten Pflänzchen Sparkassen-Cup ein tragendes Baumwerk gemacht«, so Peterhanwahr.

»Seine« Viktorianer bescherten dem 67-Jährigen ein ganz besonderes Geschenk, denn sie spendierten ihm nicht nur zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel des FC Schalke 04, die zweite blau-weiße Liebe des scheidenden Organisators neben der Rietberger Gemeinschaft, samt Übernachtung im Luxus-Hotel. Einen guten Tropfen für gemütliche Stunden auf der heimischen Couch hatte Frank Ehlebracht als Vorstand des Hauptsponsors Sparkasse Gütersloh-Rietberg mitgebracht. Für Hanhardts Nachfolger Frank Weber überbrachte er die frohe Kunde, dass das Geldinstitut sich auch weiterhin nicht aus der finanziellen Verantwortung für die renommierte Veranstaltung ziehen werde und sicherte die weitere Unterstützung auf Jahre hinaus zu.

Fußball gespielt wurde natürlich auch, und wie. Die Kluft zwischen den professionell trainierenden Kindern von Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig oder auch Schalke 04 zu den Rietberger Kids war riesig, verständlicherweise. Und das spielerische Niveau einzelner Talente aus den Bundesligateams war tatsächlich noch einmal höher als in den Vorjahren. Den einen oder anderen Nachwuchskicker dürfte man Mitte des nächstens Jahrzehnts in den Top-Teams wiederfinden.

Stolz waren die jungen Emsstädter der U9, sie schafften mit Stürmer Elia Haidar tatsächlich zwei Tore gegen die übermächtigen Gäste, zu auch nur einem Punkt reichte es allerdings nicht. Turniersieger wurden in der U9 die Dortmunder Borussen vor dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum. Im U11-Turnier sicherte sich Borussia Mönchengladbach den Cup-Pokal vor Hannover 96 und RB Leipzig.