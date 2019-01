Lisa Feller, bundesweit bekannt durch Fernsehauftritte im »Quatsch Comedy Club«, in »Genial daneben« oder in der »Ladies Night«, tritt zweimal in Rietberg auf. Foto: Stephan Pick

Von Stefan Lind

Lisa Feller (42) ist bundesweit bekannt durch ihre Fernsehauftritte, zum Beispiel im »Quatsch Comedy Club«, in »Genial daneben«, »Nightwash« oder in der »Ladies Night«. Sie hat auch schon Rollen in der Lindenstraße, in der Schillerstraße und im Tatort gespielt. Derzeit tourt Lisa Feller mit ihrem neuen Programm »Der Nächste, bitte!« über die Bühnen der Republik. In der Ankündigung liest sich das so: »Sie steht mit beiden Beinen fest im Leben und verliert nie ihre Gabe, dem alltäglichen Wahnsinn mit Witz, Improvisation und unerschütterlichem Optimismus entgegenzutreten.«

Die gastgebenden Grafschaftler wollen darüber hinaus an beiden Abenden ein buntes Programm, bestehend aus Wortbeiträgen sowie Tanz, Comedy und Musik, auf die Bühne zaubern. Während am Freitag, 25. Januar, in der großen Proklamationssitzung das neue Prinzenpaar inthronisiert wird, verleiht die Karnevalsgesellschaft in der Prunksitzung am Samstag, 26. Januar, ihre höchste Auszeichnung, das Goldene Tor.

Für Samstag gibt es noch Karten

Während die Proklamationssitzung am Freitag bereits seit Wochen ausverkauft ist, sind für die Prunksitzung am Samstag noch einige wenige Restkarten erhältlich. Diese können erworben werden bei Helmut Stockmeier, Tel. 05244/7456, oder per E-Mail: gkgr.tickets@gmx.de.

Weiter geht es direkt am Sonntag, 27. Januar, mit dem närrischen Nachmittag des DRK für Senioren und Rollstuhlfahrer. Um 14.11 Uhr beginnt die bunte Karnevalsfeier mit dem Kaffeetrinken in der Aula. Das närrische Programm gestalten ab 15 Uhr die Akteure der Grafschaftler zusammen mit Aktiven des DRK. Mit von der Partie ist auch das neue GKGR-Prinzenpaar.

Wegen der begrenzt bereitstehenden Sitzplätze ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. Der Zutritt zum Saal ist nur mit gültiger Eintrittskarte gestattet. Hierfür können sich die Teilnehmer am Dienstag, 15. Januar, von 9 bis 12 Uhr oder von 14 bis 17 Uhr bei folgenden Stellen melden: für Rietberg und Mastholte bei Jennifer Wilhelmstroop (DRK-Altentagesstätte), Tel. 02944/587720, in Bokel bei Helga Austermann, Tel. 05244/­8544, in Neuenkirchen bei Familie Merschbrock, Tel. 05244/5166, und in Westerwiehe bei Doris Hammeke, Tel. 05244/1311. Für Gäste ohne Fahrgelegenheit wird vom Busunternehmen Klesener ein kostenloser Busdienst eingerichtet.