Rietberg (WB/stl). Der große Umbruch an der Spitze der Immobilien- und Standortgemeinschaft Rathausstraße Rietberg (ISG) ist während der Mitgliederversammlung am Donnerstag Abend ausgeblieben.

Zwar hat der bisherige Vorsitzende Simon Tölle sein Amt niedergelegt (das WESTFALEN-BLATT berichtete am 8. Januar), ein Nachfolger hat sich aber bislang nicht gefunden. Da ohnehin keine turnusmäßigen Neuwahlen anstanden, sollen alle wichtigen Personalien in einer weiteren Versammlung noch im Laufe des Jahres geklärt werden. Ein Termin dafür steht aber noch nicht fest.

Simon Tölle hatte sich, wie mehrfach berichtet, vehement für die Ansiedlung eines City-Outlet-Centers im historischen Ortskern eingesetzt. Diese eindeutige Positionierung wollten einige Mitglieder allerdings nicht unterstützen: »Es hat allein zum 1. Januar dieses Jahres vier Kündigungen gegeben«, so Tölle am Freitag gegenüber dem WB. Er hatte im Vorfeld angeboten, sein Amt zur Verfügung zu stellen, dem Vorstand aber weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen. Diesen Vorschlag nahmen die 20 anwesenden Mitglieder bei der Versammlung in der Gaststätte Zum alten Graf an. Tölle: »Wir haben uns darauf verständigt, die Aufgaben in den Reihen des Vorstands anders zu verteilen.« Sichergestellt seien alle geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr.

Kündigungen, aber auch Neuaufnahmen

Neben den Kündigungen kann die ISG aber auch auf neue Mitglieder verweisen, dazu gehören zum Beispiel das neue Modegeschäft »Magd und Fischer« und das neue Stadtmagazin »Der Rietberger«; beide haben Standorte an zentralen Stellen der Rathausstraße. Und vielleicht, so Tölle, überlege es sich der eine oder andere aus der Kaufmannschaft doch noch, die Kündigung zurückzunehmen und wieder mitzumachen.

Bürgermeister Andreas Sunder und Wirtschaftsförderin Renate Pörtner waren ebenfalls anwesend und nutzten die Gelegenheit, Einzelheiten zur angestrebten Dachgesellschaft zu erläutern, in der sich alle Akteure in Sachen Innenstadtentwicklung zusammen finden sollen. Noch einmal Simon Tölle: »Auf dieses Konzept setzen wir große Hoffnungen. Wir bringen uns in der Vorbereitung gerne mit eigenen Ideen ein.«