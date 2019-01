Rietberg-Bokel (WB/pkb). Sie geht weiter, die Erfolgsgeschichte der Schwarz-Gelben Nacht in Bokel. Am Wochenende feierten die Aktiven des örtlichen Sportvereins gemeinsam mit vielen Gästen im einmal mehr absolut voll besetzten Saal Bökamp die muntere Partynacht mit viel Programm.

Gleich zu Beginn wurde die im Vorfeld im Dorf heiß diskutierte Frage nach den neuen Moderatoren für die Fete beantwortet. Tobias Wimmelmeier und Markus Brunsing sind die zwei Neulinge, die sich getraut haben – also auf die Bühne mit Mikrofonen. Ganz leicht war es nicht, Nachfolger für das Vorgängertrio zu finden, das über Jahre hinweg mit schlagfertigem Humor und viel Frechheit tiefe Fußstapfen hinterlassen hatte. Phasenweise schien das Konzept des wohl größten Ereignisses im Dorf nach dem Schützenfest gefährdet, doch letztlich hat sich alles zum Guten gewendet.

Dass Brunsing zu Beginn in einer Art »rosa Fähnchen« und dennoch ziemlich undamenhaft auf der Bökamp-Bühne erschien, hatte einen Grund. Denn im Vorfeld warben die Organisatoren mit einem Plakat, auf dem ein gesichtsloses Moderatorenpärchen, offenbar aber Mann und Frau, abgebildet war. Eine bewusst falsch gelegte Fährte. Kess und mit manch flottem Spruch präsentierten sich die Neuen, sonst eher aus der fußballerischen Abteilung bestens bekannt.

Tanzgruppen wissen zu überzeugen

Und die Programmzusammenstellung machte es ihnen auch leicht, denn die Schwarz-Gelben zündeten ein wahres Feuerwerk an unterhaltsamen, sehenswerten und spannenden Elementen, bei denen wie gewohnt die Tombola nicht fehlen durfte. Absolute Augen- und Ohrenweide: die verschiedenen Tanzgruppen, alle zeigten tolle Leistungen, ausgefeilte Choreographien und pfiffige Ideen, und manche Zugabe hätte gerne noch ein bisschen länger dauern dürfen. Schon die Kleinsten, die »Bienchen«, legten eine kesse Sohle aufs Parkett, als Mini-Cowboys. Komplizierte Schrittfolgen waren hier ebenso an der Tagesordnung wie eine tänzerisch erzählte Geschichte, toll umgesetzt von den Jüngsten.

Hinzu kamen Sketche und Co. von aktiven Mannschaften – und eine ausgiebige Vorführung der Aikido-Abteilung, seit zwei Jahrzehnten Bestandteil des Bokeler Sportvereins. Mit Unterstützung der befreundeten Delbrücker Kampfsportler gab es interessante Einblicke in verschiedene Sparten. Dazu zählte auch das Thai-Boxen, dessen bundesdeutsche Rangliste auch von Aktiven angeführt wird. Großmeister Eduard präsentierte eine atemberaubende Vorstellung mit einem scharfen Säbel, und der Nachwuchs demonstrierte, wie wichtig Selbstverteidigungstechniken in alltäglichen Gefahrensituationen sein können.