Sie alle kosten über das reguläre Tagesticket hinaus keinen zusätzlichen Eintritt. Das schon traditionelle Feuerfest organisiert der Förderverein des Gartenschauparks am Freitag, 22. Februar, ehe das Ostereierfest am Ostersonntag und Ostermontag, 21. und 22. April, die Sommersaison einläutet. Der beliebte Radlertreff mit »Groove Garden« am Mittwoch, 1. Mai, bleibt ebenso im Programm wie das Holi-Fest am Samstag, 1. Juni – beides mit mehreren Discjockeys und fetten Beats von Nachmittag bis in den Abend.

Angebot für die ganze Familie

Aufgrund der guten Besucherzahlen der Vorjahre wird es auch in diesem Jahr wieder ein Seefest (Donnerstag, 20. Juni), ein Piratenfest mit dem Kinderliedermacher Herr H. (Sonntag, 28. Juli), die Dschungelprüfung (1. Mai), den Weltspieltag (Sonntag, 26. Mai) und das große Familienfest (Sonntag, 7. Juli) geben.

Der gewaltige Hüpfburgenpark wird im Parkteil Neuenkirchen gleich zweimal aufgebaut: und zwar vom 30. Mai bis 16. Juni und vom 31. August bis 15. September.

Besonders für die Erwachsenen wird es wieder ein Mondschein-Picknick (Freitag, 16. August) und das Streetfood-Festival (Samstag und Sonntag, 17. und 18. August) geben. Auch eine Wiederholung des Seeleuchtens mit dem grünen Seeungeheuer ist bereits geplant (Samstag, 12. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober).

Erstmals auch ein Frühlingsfest

Wegen des jährlich großen Zuspruchs beim Drachenfest im Klimapark (Sonntag, 20. Oktober) gibt es nun erstmals auch ein Frühlingsfest: Am Samstag, 25. Mai, steht der Klimapark ganz im Zeichen des Klimaschutztages OWL.

»Mit dem Kauf einer Jahreskarte ist der Eintritt zu all diesen Veranstaltungen – und noch einigen mehr – bereits abgedeckt«, sagt Park-Geschäftsführer Peter Milsch und bezieht hier auch gleich das monatliche Kino in der Cultura mit ein.

Die Dauerkarte für das ganze Jahr gibt es noch bis Ende Januar zum Preis von 21 Euro pro Erwachsenem. Eigene Kinder sind hier bereits inklusive. Ab dem 1. Februar kostet die Dauerkarte dann 24 Euro. Karten sind an den Parkeingängen Mitte und Stennerland erhältlich, sowie in der Touristikinformation der Stadt Rietberg, Rathausstraße 36.