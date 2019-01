Karneval in Mastholte sah im vergangenen Jahr so aus: Als lustige Schlümpfe kamen die Akteure der kleinsten Tanzgruppe namens »Quietsche Entchen« auf die Bühne. In diesem Jahr ist die große Sitzung am Samstag, 23. Februar. Foto: Petra Blöß

Von Stefan Lind

Rietberg (WB). Es ist eine lange Session für die Narren in diesem Jahr, Rosenmontag ist erst am 4. März. Kein Wunder also, dass die Karnevalsvereine der Stadt ihre großen Sitzungen schön gleichmäßig über die kommenden Wochen verteilt haben – und in diesem Jahr gibt es zudem eine Premiere: die 1. Rietberger Herrensitzung. Das WESTFALEN-BLATT hat alle wichtigen Termine zusammen gestellt.

Fangen wir also an mit der Gemeinschaftsproduktion. Die Grafschaftler Karnevalsgesellschaft Rietberg (GKGR), die Kolping-Karnevalsgesellschaft Neuenkirchen (KKGN) und die Kolping-Karnevalisten aus Westerwiehe laden unter dem Motto »Kleines Herrengedeck« am Sonntag, 3. Februar, um 11.11 Uhr in die Aula des Schulzentrums Rietberg ein. Das Organisationsteam hat ein buntes Programm für die gut vierstündige Veranstaltung ausgearbeitet – mit musikalischer Unterhaltung einer Partyband aus dem Paderborner Raum. Kostüme sind ausdrücklich erwünscht, eingeladen sind interessierte Herren im Alter von 18 Jahren aufwärts.

Los geht das närrische Treiben im Saal traditionell mit den Großveranstaltungen der Grafschaftler, diesmal am Freitag, 25. Januar (Proklamationssitzung) und am Samstag, 26. Januar (Prunksitzung), jeweils ab 19.11 Uhr in der Aula des Schulzentrums. Stargast ist die Komikerin Lisa Feller (das WESTFALEN-BLATT berichtete am 11. Januar). An Senioren und Behinderte wendet sich die DRK-Gemeinschaftssitzung am Sonntag, 27. Januar. Los geht es um 14.11 Uhr in der Aula. Die Kindersitzung ist am Sonntag, 24. Februar, ab 15 Uhr in der Cultura. Ihren Lumpenball feiert die Kfd Rietberg am Montag, 25., und Dienstag, 26. Januar, jeweils um 19.11 Uhr im Pfarrheim.

Prinzenpaar im Scheinwerferlicht

In Neuenkirchen geht es am Samstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr zum ersten Mal richtig rund, wenn im Kolpinghaus bekannt gegeben wird, wer den Titel des Dr. humoris causa erhält. Zwei Wochen später, am Samstag, 23. Februar, ebenfalls um 19.30 Uhr, ist die zweite Sitzung, bei der das frisch gebackene Neuenkirchener Prinzenpaar im Scheinwerferlicht stehen wird. Die Altweiber kommen bereits am Samstag, 16. Februar, um 18 Uhr zusammen. Die Kindersitzung der KKGN steigt am folgenden Sonntag, 17. Februar, ab 14.30 Uhr. Für die Senioren gibt es ein spezielles Angebot am Mittwoch, 27. Februar, um 16 Uhr, alles im Kolpinghaus.

Am Samstag, 23. Februar, müssten sich Jecken, die an den närrischen Regenten im Stadtgebiet interessiert sind, eigentlich zweiteilen, denn von 19.11 Uhr an feiert der 1. AKC Mastholte im Saal des Hotels Adelmann, und auch dort erfahren die Besucher, wer neues Prinzenpaar wird. Die Warm-up-Party mit Kartenvorverkauf läuft bereits am Freitag, 8. Februar, von 20.11 Uhr an. Weiberkarneval ist in Mastholte am Sonntag, 24. Februar, um 15.11 Uhr sowie am Samstag, 2. März, um 19.11 Uhr, ebenfalls bei Adelmann.

Die Westerwieher haben wie immer das Wochenende zwischen Altweiberumzug und Rosenmontag für sich reserviert. Soll heißen: Die erste Sitzung im Saal von Seppel Kreutzheide ist am Freitag, 1. März, die zweite am Samstag, 2. März, Beginn ist jeweils um 19.11 Uhr.