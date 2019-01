Von Petra Blöß

Der Grund dafür lag allerdings nicht allein im Orkantief namens Friederike, das im Januar in der gesamten Region erhebliche Schäden verursacht hatte. Laut Schriftführer Guido Peterschröder ist auch in Sachen Brandbekämpfung und sogenannter Technischer Hilfeleistungen eine »stetige Erhöhung« festzustellen. Hinzu kamen erweiterte Anforderungen aus der nahen und fernen Umgebung bis hin zur Unterstützung der Kameraden in Unna bei einem Großbrand in einer Recyclingfirma.

Weil eine neue Vorgabe des Brandschutzbedarfsplanes in Zukunft die Rietberger auch bei Einsätzen in den Randbereichen der Nachbarstadt Delbrück einplant, geht Peterschröder von weiteren Steigerungen für 2019 aus. 128 Hilfeleistungen im eigenen Terrain, 42 weitere nachbarschaftliche Unterstützungen - so lauten die wichtigsten Kennzahlen für 2018. 17 Brände, 16 Fehlalarmierungen, sieben Einsätze des Sonderfahrzeuges und drei sonstige Aufgaben komplettieren die hohe Zahl. 129 (in 2017 waren es 47) Einsätze waren zwischen fünf und 16 Uhr zu verzeichnen, also bevorzugt dann, wenn die Ehrenamtler eigentlich ihren Hauptberufen nachgehen. Und so galt der Dank aller auch den Arbeitgebern, die eine schnelle Freistellung für jedwede Aufgabenbewältigung der Blauröcke ermöglichen.

Geringes Durchschnittsalter

63 Aktive zählt der Löschzug derzeit, hinzu kommen 31 Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung. Zusätzlich zu den vielen Einsätzen gesellten sich die Stunden für die regelmäßigen, stets sehr gut besuchten Dienst- und Übungsabende. Und für viele Kameraden kamen noch viele Stunden bei Seminaren und Lehrgängen hinzu. Denn die stetige Fortbildung ist allen Aktiven besonders wichtig. Unterweisungen in der schnellen Türöffnung, in Kettensägenhandling, für Maschinisten und Drehleitermaschnisten, für Truppführer und in Sachen Technischer Hilfe erfuhren eine Vielzahl der Blauröcke. Fahrsicherheitstraining, Truppführerausbildung und vieles mehr bestimmten den Terminkalender und sorgten mit dafür, dass der Löschzug Rietberg auf hohem Kenntnisstand seinen Dienst am Nächsten und dessen Hab und Gut optimal leisten kann.

Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt bei nur 34 Jahren, doch mit einer mit 15 Jahren im Schnitt schon hohen Einsatzerfahrung. Sie investieren auch viel Zeit in die Kameradschaftspflege. Für 25j-ährige, aktive Tätigkeit wurden Guido Peterschröder, (Brandinspektor), Frank Tegethoff (Unterbrandmeister und Sascha Vogt (Hauptbrandmeister) geehrt. Großer Respekt galt auch Siggi Malz, der seit sechs Jahrzehnten der Wehr angehört.