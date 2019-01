Kein Konfetti an Karneval: Neben dem Umweltschutz ist auch die Sicherheit an den tollen Tagen zunehmend ein großes Thema. Die Stadt möchte gerne eine Familienzone einrichten, um Kinder nicht unnötig Zigarettenqualm auszusetzen. Foto: Petra Blöß

Von Petra Blöß

Rietberg (WB). Konfetti ist beim Karneval schon länger kein Thema mehr, Sicherheitspersonal ist überall zu sehen, und die Polizei zeigt ebenso Präsenz wie Terrorsperren an den Hauptzufahrten. In der fünften Jahreszeit 2019 gibt’s noch mehr Auflagen.

In jeder Saison scheint ein weiteres Bündelchen an Vorschriften, Vorgaben und Verboten geschnürt zu werden. Es kommen wieder neue Dinge auf die Organisatoren hinter den Kulissen und die Besucher zu.

Weniger Schnittverletzungen

Scherben sind seit dem Glasverbot zurückgegangen. Die 100 Helfer des Deutschen Roten Kreutes haben mittlerweile deutlich weniger mit Schnittverletzungen zu tun.

Wer mit Rucksack und anderem Gepäck unter die historischen Giebel strebt, muss mit der Taschenkontrolle leben. Dabei geht es den Sicherheitsleuten ums Glas, nicht um die Promille.

Verordnung sieht Bußgeld vor

Doch selbst wenn Anlieger oder »Einschmuggler« bisher erwischt wurden: Bestraft werden konnten sie nicht. Ihnen wurden lediglich die Glasflaschen weggenommen und der Inhalt weggekippt.

Die neue Verordnung sieht vor: Wer mit Glas im Sperrbezirk erwischt wird, wird nicht nur verwarnt, sondern muss womöglich auch ein Bußgeld zahlen. Das Verbot soll laut Auskunft der städtischen Pressestelle in der nächsten Ratssitzung thematisiert und möglichst positiv beschieden werden. Dezenter Hinweis an alle Umzugsbesucher: Auch »kleine Fläschchen im Mini-Format« sind verboten.

Familienzone gibt es erstmals

Neu ist auch die Einrichtung einer Familienzone. Was mit »Keine Kurzen für die Kurzen« begann, setzte sich mit einem Alkoholverbot für Umzugsteilnehmer und einem Ausgabeverbot für Alkoholisches von Umzugsteilnehmern an die Kamellefans am Straßenrand fort. Die Stadt schlägt nun vor, Schutzzonen für Mütter, Väter und Kinder einzurichten.

In diesem Bereich herrscht am närrischen Montag ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot. Gesund für den Nachwuchs, schlecht für die nikotinabhängigen Elternteile. Natürlich soll auch diese Zone kontrolliert werden.

Stadt und Verein beraten

Wo genau diese angesiedelt werden wird? Die erste Rede war von »vermutlich an der Krummen Straße«, also abseits der Kern-Giebelecken. Dort, wo das Publikum besonders gerne und intensiv trinkt, vor dem historischen Rathaus im Dunstkreis der Zugmoderatoren und der lauten Musik der Discjockeys dürfte es kein Thema sein. »Wir werden das Thema noch mit dem Karnevalsverein beraten«, hieß es gestern aus der Rietberger Pressestelle.