Erst im vergangenen September holte Koch die »Apokalyptischen Reiter« vom Landesmuseum in Detmold zurück nach Rietberg, in seinen Garten in Varensell. Wie die tonnenschwere Skulptur am Haken eines Krans baumelte, das war schon ein spektakulärer Anblick. Doch auch sonst hat der Künstler, Wissenschaftler, Literat und Pädagoge in seinem Leben für viel Aufsehen gesorgt.

Stets hoher Anspruch

Koch lebt seit 1971 in Varensell. Er kann auf ein umfangreiches Werk blicken, immer nach der Maßgabe: »Man muss sein Leben lang lernen, üben und Erfahrungen sammeln.« Was immer er künstlerisch und wissenschaftlich unternehme, mache er mit professionellem Anspruch an sich selbst: »Sonst ist es keine Profession, sondern ein Hobby.«

Enorm breite Ausbildung

Wilfried Koch wurde 1929 in Duisburg geboren. Bereits 1946, also mit 17 Jahren und als viele Schulen und Akademien noch gar nicht wieder geöffnet waren, begann seine künstlerische Ausbildung im Porträtfach bei Rudolf Porth vom Städelschen Kunstinstitut Frankfurt. Nach dem Abitur erwarb er durch drei abgeschlossene Studien die Staatliche Lehrbefähigung für unterschiedliche Schulgattungen und Lehrfächer. Anschließend studierte er an der Graphischen Fachhochschule in Stuttgart. Dazu kam 1956 die Staatliche Zulassung als Lehrer für Blockflöte. An der Kunsthochschule Stuttgart setzte er seine Studien für freie Malerei fort. Das Studium der Kunstgeschichte absolvierte er in Stuttgart. Von 1962 bis 1985 leitete Wilfried Koch die Graphische Berufsschule des Bertelsmann-Konzerns.

Der Mensch im Mittelpunkt

»Ich habe mich immer mit den Menschen befasst«, sagt er. So ist es nicht verwunderlich, dass im Mittelpunkt seiner Malerei immer das Porträt stand. Insgesamt malte und zeichnete er mehr als 1000. Als außerordentlich erfolgreichen Kunsthistoriker weisen ihn seine »Kleine Stilkunde der Baukunst« (1967) und die große »Baustilkunde – Europäische Baukunst von der Antike bis zur Gegenwart« (1982) aus. Durch bisher insgesamt mehr als 70 deutsche Auflagen, mehr als eine Million Exemplare und 20 Übersetzungen sind sie als »Der Koch« zu internationalen Standardwerken geworden. Wilfried Koch ist außerdem Autor belletristischer Bücher.

Seit 1982 gehört seine Passion der Bildhauerei. Seine figürlichen Bronzeskulpturen wurden in zahlreichen großen Einzelausstellungen gezeigt oder stehen im öffentlichen Raum – so wie besagte Bronzeskulptur »Frieden: Der Sturz der apokalyptischen Reiter«, die schon einmal 2001 im Rahmen der Reihe »Kunst vorm Rathaus« zu sehen war.

Zahlreiche Ehrungen

Sein Wirken brachte ihm Ehrungen und Auszeichnungen, unter anderem durch die Berufung in die »Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste«. Die Uni Kaiserslautern verlieh ihm einen Dr.-Ing. E.h. für sein Lebenswerk. In einer akademischen Würdigung heißt es: »Wilfried Koch ist einer der wenigen universal begabten Menschen in unserer heute allzu spezialisierten Gesellschaft.«

Er selbst erinnert lieber an den Satz seiner Mutter an ihre Kinder: »Ihr habt eure Talente nur geliehen und müsst sie mit Zinseszins zurückgeben.«

Das gilt auch für seinen künstlerischen Nachlass. Ein gelungener Querschnitt von Dr. Kochs ist im Klostergarten und im Kunsthaus unter dem Namen »Skulpturenpark Wilfried Koch« und »Museum Wilfried Koch« dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich.