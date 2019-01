Von Elke Westerwalbesloh

Darüber hat Rietbergs Stadtplaner Thorsten Bergemann die Mitglieder des Bauausschusses am Dienstagabend informiert. Die Folge: Die Erweiterungspläne an der Westerwieher Straße müssen ein zweites Mal öffentlich ausgelegt werden – und zwar vom 18. Februar bis zum 20. März. Anschließend ist am 9. April eine zusätzliche Sitzung des Bauausschusses geplant, zwei Tage später dann eine Sondersitzung des Stadtrates.

Anwaltskanzlei weist auf Versäumnis hin

Insgesamt 13 Beschwerden sind im Laufe der Offenlegung eingegangen, darunter eben auch die der Kölner Kanzlei »Köhler und Klett«. Sie vertritt einen Eigentümer an der angrenzenden Grundstücksfläche im Bereich des gegenüberliegenden E-Centers und weist darauf hin, dass die Stadt es versäumt habe, »die in den vorhandenen Stellungnahmen und Unterlagen behandelten Umweltthemen nach Themenblöcken zusammenzufassen und diese in der Bekanntmachung schlagwortartig zu charakterisieren«, heißt es im Anwaltsschreiben. So sieht es das Gesetz vor und so soll es nun auch kommen. Der Stadtplaner erklärte, dass diese sehr komplexen Anforderungen nun mit Fachjuristen und Fachgutachtern aufgearbeitet worden seien.

Allerdings sei ohnehin eine erneute Offenlegung wegen der Verkehrsplanung nötig gewesen, berichtet Bergemann während der Sitzung.

13 Beschwerden von Bürgern

Alles in allem drehten sich die 13 als »Anregungen« von den Bürgern und deren Anwälten vorgebrachten Bedenken nach der ersten Offenlegung um die Größe des geplanten Neubaus, die schlechte Erreichbarkeit, die fehlende Bushaltestelle vor Ort, die eingeschossige Bauweise (die lieber zweigeschossig sein solle), die fehlende Verkehrsführung zum Aldi hin (die nun gegenüber den Wohnhäusern Westerwieher Straße 45 und 47 erfolgen soll) – um nur einige zu nennen.

Bis dato ist der Aldi-Markt mit einer Fläche von 800 Quadratmetern an der Wiedenbrücker Straße zu finden. Künftig möchte das Unternehmen, wie auch in anderen Städten, den Markt in Rietberg vergrößern auf eine Verkaufsfläche von 1400 Quadratmetern. Da es an gegebener Stelle nicht möglich ist, ist ein Neubau an der Westerwieher Straße geplant. Dort ist ein Planänderungsverfahren nötig, da die bisherigen Pläne einen Neubau in dieser Größenordnung nicht vorsehen.