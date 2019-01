Von Petra Blöß

Rietberg (WB). Das ist mal ein Geschenk zum 50. Geburtstag! Er, Marco Rüschkamp, Jahrgang 1969, hat es am Freitagabend erhalten. Ihn nämlich kürten die Grafschaftler Karnevalisten in einer umjubelten Proklamationssitzung zum neuen Prinzen ihrer Traditionsgesellschaft. An seiner Seite: die charmante Prinzessin Dagmar Vertkersting.

Foto: Petra Blöß

Die vielen Besucher in der voll besetzten Aula jubelten dem närrischen Duo begeistert zu. Klar, beide sind keine Unbekannten – und Marco Rüschkamp zudem einer, dessen Gesicht vielen tausend Menschen bekannt sein dürfte. Seit elf Jahren gehört er zum Team des Gartenschauparks und ist als ausgebildeter Gärtner zuständig für die gesamten Blumenanpflanzungen im Areal.

Neuer Prinz hat jeckes Blut in den Adern

Seit seiner Kindheit ist er ein Aktivposten im Straßenkarneval, und jeckes Blut fließt sowieso durch seine Adern. Denn seine Mutter Lilo begleitete in der Session 1982/83 Bäckermeister Ferdi Reineke als Prinzessin. Marco Rüschkamp ist verheiratet mit Sandra, geborene Nordmann, die Eheleute haben zwei Kinder.

Prinzessin Dagmar Vertkersting, geborene Peitz, wurde 1979 geboren. Und »nullt« damit ebenso in diesem Jahr. Sie und Ehemann Julian haben drei Kinder. Seit 24 Jahren ist ein Altweiberumzug ohne die temperamentvolle Dagmar Vertkersting undenkbar. Wenn die strahlende Tollität ein Manko hat, dann nur dieses: Sie arbeitet als Arzthelferin nicht mehr in Rietberg, sondern in Delbrück.

Augenweide, Schmaus fürs Trommelfell und Satz heißer Ohren

»Die Sitzungen sind die Visitenkarten eines Karnevalsvereins«, sagt GKRK-Präsident Robert Junkerkalefeld. Und betont: »Bei uns wird das Programm fast komplett von eigenen Kräften gestaltet. Darum beneiden uns viele im Land.«

Gleich drei Visitenkarten gaben die Grafschaftler am Wochenende ab – Proklamations-, Prunk- und Seniorensitzung, allesamt stundenlang angesetzt, aber nicht lange nach Mitternacht war man Freitag und Samstag fertig. Was die vielen Besucher in der Aula serviert bekamen, war ein bunte Mischung aus Augenweide, Schmaus fürs Trommelfell und manchmal auch ein Satz heißer Ohren. Wie viele eigene Kräfte die GKGR so hat, wurde bei allen Einmärschen deutlich, denn nicht enden wollend kamen Tanzgarden, Aktiventruppen und Elferräte auf die Bühne, eine durchaus dreistellige Zahl engagierter Jecken. Und nahezu ausnahmslos sahen die Besucher, am Freitag festlich, am Samstag in bunte Kostüme gewandet, sie wieder – in einer großen Zahl an Tänzen, in Sketchen und bei allerlei anderem Klamauk.

Präsident erhält die höchste Auszeichnung

Knapp zwei dutzend Programmpunkte, durch die Sitzungspräsident Michael Isenborth souverän führte, ließen Narrenherzen höher schlagen. Allerdings weniger die all jener, die aufs jecke Korn genommen wurden. Denn da schossen die Verbalakrobaten von Emshüpfern, Potsch und Küken manch schnellen Giftpfeil ab. Dabei bewiesen die Akteure auch erstaunlich interne Kenntnisse des politischen Lebens in Rietberg, die beispielsweise bei Potsch in einer erfundenen App-Diskussion von CDU-Politikern mancherlei durchblitzen ließen.

Glückwünsche gab es auch – an Präsident Robert Junkerkalefeld. Ihn zeichneten seine Vizepräsidenten Holger Hanhardt und Günter Brockschnieder mit dem Goldenen Tor, der höchsten Ehrung der GKGR, aus. In den närrischen Ruhestand entlassen wurden Prinzenpaarbetreuer Friedel Bary nach 22 Jahren im Amt und die Tanztrainerinnen Claudia Jüttemeier, Carolin Schauer und Anja Mertensotto.