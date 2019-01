Dabei werden mit einer speziellen Kamera Wärmebilder des Hauses erstellt, auf denen genau zu erkennen ist, wo die Wärme entweicht. Die Stadt Rietberg bietet in Kooperation mit der Verbraucherzentrale, den Stadtwerken Rietberg-Langenberg und dem Architekten und Energieberater Ulrich Honigmund diesen Service an. Zum Preis von 100 Euro erhalten Interessenten nicht nur die Wärmebilder, sondern im Anschluss auch eine passgenaue Beratung im eigenen Heim.

50 Aktionspakete buchbar

Wer Interesse an einem Beratungspaket hat, kann bei Klimaschutzmanagerin Svenja Schröder von der Stadt Rietberg die Anmeldeunterlagen anfordern. Eine Teilnahme ist nur über eine schriftliche Anmeldung möglich. Svenja Schröder ist per E-Mail oder telefonisch zu erreichen: svenja.schroeder@stadt-rietberg.de, Telefon 05244 / 986279. Anmeldungen werden bis einschließlich 28. Februar entgegen genommen. Wenn die 50 Aktionspakete ausgebucht sind, kostet die Beratung 150 Euro. Die Anmeldeunterlagen sind auch in der Geschäftsstelle der Stadtwerke Rietberg-Langenberg in Rietberg, Bahnhofstraße 14, sowie beim Verein Haus und Grund Rietberg erhältlich.