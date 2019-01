Von Petra Blöß

Sie machen sich auf den Weg, nachhaltig etwas für die Umwelt zu tun – im Kleinen wie im Großen. Rietbergs »Klimaschützen« formieren sich, gestalten eine eigene Homepage, die in Kürze freigestaltet wird, und haben jede Menge Pläne. Die kommunale Klimaschutzmanagerin Svenja Schröder präsentierte am Dienstagabend die Überlegungen zu einer Kampagne, die in vielen Details ausgestaltet werden könnte. Zu manchem ist die Einbeziehung der Politik und die Bereitstellung von Haushaltsmitteln notwendig, zum anderen bedarf es der intensiven Einbindung von Bürgern, Geschäftsleuten und Gastronomen.

Jugendliche einbeziehen

Vor allem gehe es auch darum, den Klimaschutz mit seinen konkreten Projekten zum Tagesgespräch zu machen und in die Öffentlichkeit zu bringen, um Aufmerksamkeit, Zustimmung und aktives Mittun zu erreichen. Besonders wichtig sei die Einbeziehung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen als »Gestalter der Zukunft«. Die neue Klimaschutz-Kampagne, die nur funktioniert, wenn »gemeinsam gezielt gehandelt wird«, ist bereits mit der ersten Maßnahme gestartet. 50 Thermografie-Aktionspakete zum Sonderpreis sollen Bürgern aufzeigen, wie viel Energie möglicherweise an ihrem Heim durch unzureichende Dämmung vergeudet wird.

»Klima-Schaufenster« in der Innenstadt

Ein Einblick in die Ideenzettel des Klimabeirates macht deutlich, wie vielfältig die Ansätze sind. Leerstände in der Innenstadt könnten zeitweise als »Klima-Schaufenster« gestaltet werden, auch Kunst-Aktions-Installationen seien denkbar, dazu die Belebung der Leerstände mit Angeboten unter dem Stichwort »nachhaltiger Konsum«.

Ziel könne außerdem ein plastiktütenfreies Rietberg sein. Die Einbeziehung der Gastronomie mit der Möglichkeit, vermehrt lokale Produkte – auch Bio – zu nutzen, sei eine weitere Überlegung. Mehr Photovoltaik auf Dächern und versiegelten Flächen, auch da gebe es schon Überlegungen zu. Dabei sei beispielsweise die Politik gefordert, in kommenden Bebauungsplänen die Solarnutzung als Bedingung festzuschreiben. Und warum gebe es beim Drachenfest im Klimapark und anderen Festivitäten so oft allein Pommes und Bratwurst? Ein Umdenkprozess könne hier angestoßen werden, sagt Schröder.