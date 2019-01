Ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Foto: Gabriele Grund

Rietberg (WB). Bei einem Unfall in Rietberg ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Zu dem Unfall kam es gegen 15.45 Uhr im Ortsteil Bokel. Laut Polizei fuhr ein 19-jähriger Polo-Fahrer aus Rietberg auf der Straße Zur Flammmühle in Richtung Lannertstraße. An der Kreuzung Zur Flammmühle/Bokeler Straße achtete er nicht auf einen 37-jährigen Seat-Fahrer aus Bielefeld, der die Bokeler Straße aus Richtung Langenberg in Fahrtrichtung Rietberg fuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat in einen Graben geschleudert. Bei dem Unfall wurde der Seat-Fahrer leicht und der Polo-Fahrer schwer verletzt. Nach notärztlichen Maßnahmen vor Ort musste der 19-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Osnabrück geflogen werden.