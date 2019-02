Bei einem Unfall auf der Bokeler Straße in Rietberg ist am Montag dieser Lastwagen erheblich beschädigt worden. Er war mit einem anderen Lkw zusammen geprallt. Foto: Stefan Lind

Rietberg (WB/stl). Überholmanöver, an denen zwei Lastwagen beteiligt sind, haben oft unangenehme Konsequenzen für den übrigen Verkehr. Das gilt nicht nur für Autobahnen, sondern auch innerorts, so wie am Montag im Rietberger Ortsteil Bokel.