Erinnerung an 2017: Michelle und Daniela von der Artistengruppe Feuerflut begeistern das Publikum mit einer Feuershow. Diesmal soll es eine ähnliche Vorführung geben. Foto: Petra Blöß

Rietberg-Neuenkirchen (WB). Diese Veranstaltung im Gartenschaupark hat sich wahrlich fest etabliert. Eine Wintersaison ohne das Feuerfest des Fördervereins ist mittlerweile nicht mehr denkbar. Stattfinden wird das beliebte Winterevent, zu dem im Schnitt mehr als 2000 Besucher erscheinen, in diesem Jahr am Freitag, 22. Februar. Ab 17 Uhr warten verschiedene Angebote auf Klein und Groß im Park Neuenkirchen nahe der Volksbank-Arena.

Vor allem Familien mit Kindern genießen die besondere Atmosphäre eines frischen Winterabends in Kombination mit kleinen Feuern (fürs Stockbrot) und einem großen, der Imbissmeile und des abwechslungsreichen Programms, das wieder um einige Neuerungen ergänzt worden ist. Der rührige Förderverein Gartenschaupark unter Vorsitz von André Kuper hat in Kooperation mit der Park GmbH bewährte Programmpunkte belassen – und weitere entwickelt.

Das große Feuer wird nach Einbruch der Dunkelheit entzündet, schon vorher brennen die kleineren Holzgebinde in den Schalen, über denen vor allem die Kinder das so beliebte Stockbrot rösten können. Spektakulär wird es um 17.30 Uhr, um 18.15 Uhr und um 19 Uhr. Denn dann wird es erneut eine professionelle Feuershow von entsprechenden Artisten geben. Natürlich versprechen die Organisatoren aus den Reihen des Vorstandes wie in jedem Jahr auch Neuerungen. Dazu zählen die Feuerfontänen, die ihren Zauber ab 19.30 Uhr versprühen und sicherlich eine besondere Überraschung darstellen werden.

Für musikalische Unterhaltung sorgt in bewährter Weise die heimische Band »The Refrigerators«. Auch wird es einen komödiantischen Überraschungsauftritt geben. Für die Verpflegung mit fester und flüssiger Nahrung ist wie gewohnt bestens gesorgt. Dauerkarteninhaber zahlen keinen Eintritt, ansonsten gilt der übliche Wintertagespreis von zwei Euro für Erwachsene, Kinder haben in Begleitung eines Erziehungsberechtigten mit gültigem Ticket freien Zutritt.