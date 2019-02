Von Petra Blöß

Rietberg-Mastholte (WB). Wetten, dass – am kommenden Mittwoch in der DRK-Altentagesstätte in Rietberg närrisch so richtig die Post abgeht? Und das dank einer Mastholterin! Jenny Wilhelmstroop, Leiterin eben dieser Einrichtung am Rande der historischen Innenstadt, ist die neue Prinzessin des AKC. An ihrer Seite: Ehemann André.