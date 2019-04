Rietberg (WB). Mehr als 100 Oldtimer rollen an diesem Samstag, 27. April, durch OWL. Sie legen mehrfach einen Stopp im Kreis Gütersloh ein. Besucher dürfen die Flitzer fotografieren und mit den Fahrern sprechen.

Die Teilnehmer der 79. Internationalen ADAC Westfalen-Lippe-Fahrt Klassik fahren mit ihren liebevoll gepflegten Wagen zunächst bei Ford Hagemeier in Halle vor. Auf dem Betriebsgelände an der Werkstraße 1 sind Start und Ziel der Tour. Um 9.31 Uhr ertönt der Startschuss. Im Minutenabstand werden dann die anderen Fahrzeuge auf die Strecke geschickt.

Erstzulassung zwischen den 50er und 80er Jahren

Nach Auskunft der Veranstalter wird der Großteil des Teilnehmerfeldes aus historischen Fahrzeugen bestehen, die erstmals zwischen den 50er und 80er Jahren zugelassen worden sind – darunter die beliebten Klassiker der »Brot und Butter-Klasse« wie VW Käfer, Ford Taunus oder Opel Kadett. Aber auch die Luxusklasse ist mit Mercedes Benz am Start vertreten darunter ein »Nitribitt« 190 SL und eine »Pagode«.

Die sportliche Luxusklasse wird durch vier Jaguar-Sportwagen, darunter ein XK 140 aus dem Jahr 1957, diverse Porsche sowie einige Ford Mustangs repräsentiert. »Der absolute Hingucker wird ein Ford GT 40 sein«, heißt es in einer Ankündigung des ADAC. Das Fahrzeug ist ein Lizenznachbau des Le-Mans- Seriensiegers (1966-1969) mit einem Original-Ford MK III-Motor. Die Modellbezeichnung war abgeleitet von der Höhe des Renners (40 Zoll = 102 Zentimeter) und wird gesteuert von Oliver Quakernack, Geschäftsführer der beiden Hagemeier-Autohäuser in Halle und Versmold.

Zur Mittagspause in Rietberg

Auch Fans britischer Autobaukunst sollen auf ihre Kosten kommen. Neben den Jaguar-Modellen werden einige MG und Austin-Healeys, zwei Triumph TR 6 und ein seltener Lotus Èclat den Start rollen. Die beiden ältesten Fahrzeuge im Teilnehmerfeld sind MG T-Type aus 1937 sowie ein BMW 327 aus dem Baujahr 1938.

Auch in diesem Jahr wird bei dieser drittältesten, noch durchgeführten Motorsportveranstaltung die heimische Oldtimer-Szene stark vertreten sein. Die zwischen 150 und 180 Kilometer lange Strecke führt von Halle durch Hörste, Hesselteich, Harsewinkel und Rheda nach Rietberg, wo die ersten Fahrzeuge ab 12.30 Uhr zur Mittagspause erwartet werden. Anschließend geht es ab 13.20 Uhr im Minutentakt durch Benteler und Rietberg in Richtung Verl. Von dort geht es durch Windflöte und Ummeln zum Ziel bei Ford in Halle, wo die ersten Fahrzeuge ab 16.30 Uhr begrüßt werden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter Telefon 0521/1081-150 oder im Internet: www.adac-owl.de.

Ablaufplan

9.31 Uhr Start bei Ford Hagemeier in Halle , Werkstraße 1 (vorher technische Abnahme, Fahrerbesprechung, Besichtigung für Zuschauer); 9.40 Uhr Hörste , Hörster Straße; 10.20 Uhr Hesselteich , Oesterweger Straße/Siekendiek; 11.10 Uhr Harsewinkel , Kr. Südring/Clarholzer Straße; 11.30 Uhr Groppel , Kreisel Groppeler Straße/Tecklenburger Weg; 12 Uhr Rheda , Autohaus Thiel, Raiffeisenallee; 12.30 Uhr Gasthof Bökamp Rietberg , Brunnenstraße 1 (Pause und Möglichkeit für Fotos und Gespräche mit den Teams), Abfahrt um 13.20 Uhr im Minutentakt; 13.50 Uhr Benteler , Stukendamm; 14.20 Uhr Rietberg , Bahnhofstraße/Westerwieher Straße; 14.40 Uhr Verl , Schröder Teams, Nickelstraße 6 (Kaffeepause und Möglichkeit für Fotos und Gespräche mit den Teams), Abfahrt ab 15.10 Uhr; 15.45 Uhr Bielefeld-Windflöte , Postheide; 15.55 Uhr Bielefeld-Ummeln , Steinhagener Straße; 16.30 Uhr Zielankunft bei Ford Hagemeier in Halle .