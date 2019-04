Rietberg (WB). Der 1. Mai ist für viele nicht nur der Start in die Fahrradsaison: Auch die Modellflieger präsentieren an diesem Tag traditionell ihr Hobby.

Viele Rietberger Radfahrer machen am 1. Mai gerne Station beim Flugtag der Modellfluggemeinschaft Möwe Delbrück-Rietberg. Zahlreiche Familien und andere Besucher steuern den Tag der offenen Tür an. Die unterschiedlichesten Modelle, vom Motorsegler bis hin zum Düsenjäger oder Hubschrauber, heben am Dienstag, 1. Mai, zwischen 10 und 18 Uhr vom Modellflugplatz am Pulsweg in Westenholz ab. Neben den Piloten der Modellfluggemeinschaft Möwe werden auch zahlreiche Gastpiloten befreundeter Vereine mit ihren Modellen den Himmel erobern. Für das leibliche Wohl der Gäste wird mit Grillgut und kühlen Getränken gesorgt. Ausreichend Parkplätze sind sowohl für Autos als auch für Fahrräder vorhanden.