Von Hendrik Fahrenwald

Rietberg (WB). Kichererbsen aus dem Glas: Was nach dem Anfang eines alten Rezepts von Oma klingt, ist die neue Geschäftsidee eines Biohofs, der von sich behauptet, den ersten Unverpackt-Lieferservice in NRW zu betreiben.

In einem Supermarkt kauft Lisa Wiesbrock nur noch sehr selten ein. Zuletzt war sie dort, weil sie Backpapier brauchte. Zugegeben, die 38-Jährige arbeitet im Biohof Mertens Wiesbrock und wohnt nur ein paar Schritte vom Laden entfernt. Doch Wiesbrock ist eine von denen, die aus Überzeugung und der Umwelt zur Liebe größtenteils Verpackung vermeidet und auf regionale Produkte setzt.

Schon als Studentin kaufte sie in Bioläden ein, obwohl, das Geld knapp war. Mit zehn Jahren hat sie in dem Hof ihrer Eltern ausgeholfen. Dort, wo neben dem Hofladen im Sommer die Tomaten in den Gewächshäusern sprießen. Einige Kunden kommen nur, um eben jene Tomaten zu kaufen. Andere bleiben zu Hause. Sie lassen sich ihr Obst und Gemüse lieber liefern, in großen grünen Kisten.

Kartoffeln gaben die Idee

Abgefüllt: Kathrin Kappelmann füllt im Bielefelder Unverpackt-Laden »Losgelöst« die Kichererbsen für den Rietberger Biohof ab. Abgefüllt: Kathrin Kappelmann füllt im Bielefelder Unverpackt-Laden »Losgelöst« die Kichererbsen für den Rietberger Biohof ab.

Alles angefangen hat mit einem Kartoffel-Problem einer Kundin vor etwa 20 Jahren. Auf dem Wochenmarkt, wo der Biohof Obst und Gemüse verkaufte, wusste die Dame nicht, wie sie die Kartoffeln nach Hause bringen sollte. Anschließend packte und verschickte der Biohof die ersten grünen Kisten. Heute sind es 600 Kisten pro Woche. Drei Fahrer sind täglich unterwegs, um die Lebensmittel nach Warendorf, Paderborn, Herford, Bielefeld und Gütersloh zu liefern. Seit Mitte März gibt es aber nicht nur das Standardsortiment an unverpackten Produkten. Nun gehören auch Lebensmittel wie Kichererbsen dazu.

Produkte, die es in Supermärkten meist nur in Plastiktüten oder Konserven zu kaufen gibt, kommen nun im Glas nach Hause. Möglich macht dies eine Kooperation mit dem Bielefelder Laden »Losgelöst«. Dort kann man sich Müsli, Reis oder Nudeln seit September selbst abfüllen. Die Kichererbsen, die Lisa Wiesbrock in der Hand hält, hat Kathrin Kappelmann zuvor in ihrem Laden abgefüllt. Sie kauft mit ihrem Freund Christian Focke (32) die Unverpackt-Produkte von Großhändlern. »Wir versuchen alles so nah wie möglich zu beziehen«, sagt Kappelmann. Die Kichererbsen kommen aus Italien. Im Gegenzug zu den rund 70 Produkten die nach Rietberg gehen, liefert der Biohof eigenes Obst oder Gemüse an den »Losgelöst«-Laden in Bielefeld. So liegen die Radieschen aus Rietberg in der Bielefelder Auslage. Einige Produkte wie Gewürze oder verschiedenes Müsli gibt’s allerdings nur im »Losgelöst«-Laden.

Zutaten für Babybrei

Auf dem Weg: Christoph Wiesbrock holt die Kichererbsen aus Bielefeld ab und bringt sie nach Rietberg. Auf dem Weg: Christoph Wiesbrock holt die Kichererbsen aus Bielefeld ab und bringt sie nach Rietberg.

Vor allem viele junge Familien würden den Kisten-Service nutzen, sagt Wiesbrock. Sie weiß, wer 100 Gramm Pastinaken und Möhren bestellt, der kauft gerade für den Babybrei ein. Während die Zutaten unverpackt in der Kiste landen, kommen die Cherrytomaten und die Champions schonmal in eine Papiertüte, oder eben in einen selbst genähten Beutel von Wiesbrocks Kollegin.

Neben den Lebensmitteln gibt’s auch Kosmetikartikel, die ohne Plastik auskommen. Ihre Haare wäscht sich Wiesbrock mit Haar-Seife. Das sei derzeit der »Super-Trend«. Vor zehn Jahren hat sie das Haare waschen ohne Shampoo schon einmal ausprobiert. Da klappte es nicht so gut. »Danach wollte ich es eigentlich nicht wieder machen«, sagt sie. Zum Glück tat sie es. »Es riecht gut und schäumt«, freut sich Wiesbrock.

So kommt die Kiste nach Hause Egal ob Fruchtgummi oder Kichererbsen. Bestellt wird im Internet. Die Bestellungen sammelt der Biohof in Rietberg und gibt sie an den Unverpackt-Laden in Bielefeld weiter. Dort werden die Kichererbsen in Glasbehälter abgefüllt. Diese Pfandgläser bekommen noch ein Etikett auf den Deckel. Dort zu sehen sind Inhaltsstoffe und das Mindesthaltbarkeitsdatum. In Bielefeld holt Christoph Wiesbrock die abgefüllten Lebensmittel ab und nimmt sie mit nach Rietberg. Im Bioladen landen sie mit anderen Lebensmitteln in einer grünen Kiste, die dann ausgeliefert wird. Der Pfand von drei Euro pro Glas kann mit der nächsten Lieferung verrechnet werden.

Zähne putzen mit Tabletten

Neben der Seife stehen Bambus-Zahnbürsten und in Gläsern liegen weiße Tabletten. Zahnpasta ohne Wasser, Konservierungsstoffe und Mikroplastik. Kurz zerkauen, statt auf die Tube drücken, dann hat man seine Zahncreme. Das Unverpackt-Sortiment des Biohofs umfasst knapp 100 Artikel. Da es auf dem Hof keine beheizten Gewächshäuser gibt, bietet der Hof derzeit nur Salat, Radieschen, Kresse und Pastinaken aus dem eigenen Anbau an. Dass sich Pastinaken nicht nur für Babybrei eignen, zeigt das Rezept der Woche, das der Biohof in die Kisten legt. Weitere Bio-Produkte gibt es auch aus der Region. Die Eier kommen aus Salzkotten, die Milch aus Bielefeld.

Auf Wünsche der Kunden geht der Biohof ein. Da der Hofladen nach dem Bedarf der Kunden bestellt, sind Produkte für die Biokisten kaum über. »Wir werfen fast keine Produkte weg«, sagt Wiesbrock. Das von ihr im Supermarkt gesuchte Backpapier hat der Biohof nun übrigens selbst im Angebot. Es ist sogar noch besser als das herkömmliche, denn es soll auch die Alu- und Frischhaltefolie ersetzen können.