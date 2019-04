Von Petra Blöß

Rietberg-Neuenkirchen (WB). »Uns schickt der Himmel« – so ist die bundesweite 72-Stunden-Aktion der katholischen Jugend in diesem Jahr betitelt. Binnen drei Tagen sollen Projekte, die »die Welt ein klein wenig besser machen«, umgesetzt werden. Tausende Jugendgruppen in der gesamten Republik beteiligen sich. Auch die KJG der Pfarrgemeinde St. Margareta Neuenkirchen.

Unkraut wird zu Leibe gerückt

Koordinator Niklas Kleinewietfeld, Marc Rehkemper, Julia Wittreck, Saskia Borgmeier und Christoph Dreisewerd stellen das ortsbezogene Vorhaben im Detail vor. Die heimische Leiterrunde richtet ihr Augenmerk auf das Friedhofsgelände mitten im Wapeldorf. »Den wollen wir auf Vordermann bringen«, betont die Gruppe. Dazu gehört unter anderem das Aufstellen neuer Bänke, »damit die Friedhofsbesucher hier auch eine Weile verharren können«. Auffangbehälter für Regenwasser sind geplant, dazu sollen Wege begradigt werden. Dem möglichen Unkraut auf dem weitläufigen Gelände soll zu Leibe gerückt werden, und wer möchte, kann während der 72-Stunden-Aktion von den Jugendlichen das Familiengrab in Schuss bringen lassen. Ein Angebot das sich insbesondere an jene richtet, denen selbst die Grabpflege zu mühselig geworden ist.

Wichtig: positive Atmosphäre schaffen

Außerdem »wollen wir den ersten Grundstein für ein Friedwäldchen legen«, so Marc Rehkemper. Dazu eignet sich eine Baumreihe auf dem Friedhof nahe der Druffeler Straße. Hier soll ein Weg angelegt werden, der ins Innere des Grün führt. Für die Zukunft denkt sich die KJG hier die Möglichkeit von Urnenbestattungen. »Eine positive Atmosphäre« auf dem Gelände schaffen, das sei ihnen wichtig, betonten die Gruppenleiter. Und wünschen sich für den 23. Mai ab 17.07 Uhr bis zum Spätnachmittag des 26. Mai viele helfende Hände.

Sponsoren gesucht

Die Aktion ist zudem auf Sponsoring angelegt. Benötigt werden alle Materialien, also Bänke, Regenauffangbehälter, aber auch Speisen und Getränke für die fleißig schaffenden Ehrenamtler. Koordinator und Informationsgeber für alle, die unterstützen wollen, ist Niklas Kleinewietfeld, erreichbar unter der Rufnummer 0176/29911565 oder per Email unter niklas@kjg-neuenkirchen.de. Wer keine Zeit zum Helfen hat, oder von außerhalb den aktuellen Verlauf der Aktion verfolgen möchte, kann dies in sozialen Netzwerken tun. Auf Instagram und Facebook wird fortlaufend vor allem in Bildern berichtet. Über die Informationsseite des BDKJ unter www.72stunden.de gibt es ebenfalls regelmäßige Updates.