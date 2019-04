Rietberg (WB). Autos steuern uns fahrerlos durchs Leben, das Smartphone ist ein Lernbegleiter und per App haben wir Fernzugriff aufs Büro. Ohne Digitalisierung wird kein Beruf der Zukunft auskommen, auch nicht der des Lehrers.

Schüler zeitgemäß zu unterrichten, auf die zukünftige Arbeitswelt vorzubereiten und mit Medienkompetenz und digitalen Soft Skills auszustatten, hat sich das Gymnasium Nepomucenum Rietberg (GNR) im Rahmen des Tabletprojekts seit 2014 auf die Fahne geschrieben. Damit sind die Rietberger erfolgreich, denn das Gymnasium steht laut eigenen Angaben gerade im landesweiten Vergleich als besonders fortschrittlich da.

Schulung von Lehrern wichtige Voraussetzung

Aus einem Pilotprojekt sind mittlerweile zwei komplette Jahrgangsstufen der Oberstufe gewachsen, die flächendeckend mit Tablets im Unterricht arbeiten. Eine wichtige Voraussetzung für einen solchen Unterricht ist die Schulung von Lehrern und das zu einem möglichst frühen Zeitpunkt innerhalb ihrer Ausbildung. Aus dieser Motivation heraus hat sich eine Kooperation zwischen dem GNR und dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, kurz ZfsL, Paderborn entwickelt. Im März hat die Kooperation erstmals zu einem fachlichen und kollegialen Austausch im Rahmen einer Fortbildung am GNR geführt. Im Rahmen der Lehrerausbildung wurde am ZfsL ein Medienunterrichtsbesuch beschlossen, in dem Referendare digitale Medien lernzielorientiert im Unterricht einsetzen sollen.

Im Fokus der Fortbildung durch die Expertengruppe der Lehrer-Tablet-Gruppe am Rietberger Gymnasium standen die didaktischen, fachlichen und technischen Erkenntnisse sowie Unterrichtserfahrungen mit dem Tablet am GNR in theorie- und praxisorientierten fachdifferenzierten Workshops (Mathe, Fremdsprachen, Gesellschaftswissenschaften und MINT-Fächer).

Der gedankliche Austausch über die Möglichkeiten der Verzahnung der Ausbildung von Lehramtsanwärtern mit den strukturellen und fachlichen Rahmenbedingungen war beiden Seiten ein Anliegen, teilten die Teilnehmer mit.