Von Simon Steinberg

Rietberg (WB). Was treibt den Mann von heute an? Sind es noch immer Fußball, Bier und Sex? Oder ist ein echter Mann heute nur, wer Vollbart trägt, Zigarren raucht, pokert und ein Haus gebaut hat? Diese Fragen wollen sich am Freitagabend rund 400 Gäste in der Cultura beantworten lassen.