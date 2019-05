Zehn Jahre gibt es die Miniburg am Mastholter See schon – Anlass für eine Feier am Sonntag. Foto: Petra Blöß

Rietberg-Mastholte (WB/pkb).Manches könnte als Zeichen des Himmels gewertet werden – manches ist einfach nur Zufall. Als am Sonntag Weihbischof Matthias König auf dem Gelände an der Miniburg in Mastholte willkommen geheißen wurde, da ergoss sich prompt nach einem sonnigen Tag ein Regenschauer über das Geläuf.

Die Deutung blieb jedem selbst überlassen, letztlich aber war allen klar: Das ist ein offizieller Segen »von oben«, denn dass die Miniburg ein gelungenes Projekt ist, darin sind sich alle Beteiligten von damals und heute einig. Aus dem einst brach liegenden Wirtschaftsgelände mit seinen zugewucherten Ufern haben ganze Helferscharen etwas weithin Einzigartiges geschaffen. Und das damals in Teilen im Rahmen einer 72-Stunden-Aktion des BDKJ. Das war im Jahr 2009. Zehn Jahre Miniburg der Messdiener von St. Jakobus am Mastholter See, das war Anlass für eine große gemeinsame Feier. Nicht nur der Mastholter, sondern ganz vieler Menschen aus dem gesamten Pastoralverbund. Ehemalige Vikare, Gäste aus der Politik, natürlich der Weihbischof, sie alle und hunderte weitere Gäste konnten Pastoralverbundschef Pfarrer Andreas Zander und Gemeindereferent Ralf Langenscheid willkommen heißen.

Regen verdirbt nicht die Stimmung

Matthias König freute sich sichtlich, einmal wieder an der Burg zu sein. Er hatte auch vor zehn Jahren den Gottesdienst zur Eröffnung des Geländes geleitet und sich schon damals beeindruckt gezeigt. Unter Regenschirmen dicht gedrängt saßen die Besucher der Messfeier und ließen sich weder Laune noch andächtige Stimmung vom Regen vermiesen. Und letztlich lugte auch wieder die Sonne hervor und tauchte das, was einst die Messdiener geschaffen hatten, in ein warmes Licht.

Die Anlage hat sich zu einem Begegnungszentrum entwickelt – und wird künftig auch vom gesamten Pastoralen Raum genutzt werden können. Nahezu alle Wochenenden sind ausgebucht, und auch für nächstes Jahr gibt es schon feste Termine im Kalender.

Neben internen Schulungen, Zeltlagern auch von Kindergärten und Grundschulklassen, Konferenzen und geselligen Treffen der kirchlichen Vereine finden Spaziergänger entlang des Sees durchaus auch die eine oder andere öffentliche Zugänglichkeit für das kirchliche Gelände. Dazu zählen beispielsweise Flohmärkte, der große Radlertreff, aber auch das sogenannte Konzert am See mit Live-Bands im Sommer. Nicht zugelassen sind private Feiern, die sollen vom runden Geburtstag bis Hochzeiten weiter der Gastronomie im Ort vorbehalten bleiben.