Gunter Demnig verlegt am Mittwoch Nachmittag in der Müntestraße acht seiner Stolpersteine. Unterstützung erhält er von Mathias Knoche vom Rietberger Bauhof. Alle Steine sind von engagierten Rietberger Bürgern gestiftet worden. Foto: Stefan Lind

Von Stefan Lind

Gunter Demnig ist nach 2017, als er in Neuenkirchen war, zum zweiten Mal in der Stadt Rietberg zu Gast, um mit seiner Aktion »eines der weltweit größten Mahnmale für die Opfer des Nationalsozialismus weiter zu vervollständigen«, wie es Bürgermeister Andreas Sunder in seiner Ansprache formuliert. Seit 1993 ist Demnig unermüdlich unterwegs, mittlerweile hat er 1270 Kommunen in 24 Ländern Europa besucht.

In der Rietberger Innenstadt verlegt er am Mittwoch elf Stolpersteine an drei verschiedenen Orten, an der Müntestraße 8 sowie an der Rathausstraße 29 und 30. Er arbeitet ruhig und konzentriert, spricht sich zwischendurch mit seinem Helfer Mathias Knoche vom Rietberger Bauhof ab, lässt aber ansonsten andere reden. Und so erfahren die zahlreichen Zuhörer von vier Gesamtschülern aus der neunten und zehnten Klasse, welches Leid die jüdische Familie Löwenstein aus Rietberg während des Dritten Reiches aushalten musste.

In Treblinka umgekommen

Julius und Emma Löwenstein zum Beispiel betrieben an der Müntestraße eine Druckerei mit einem Großhandel für Papier. Die Pogromnacht fand in Rietberg erst einen Tag später statt, am 10. November 1938, sie geriet aber nicht weniger brutal. Die Wohnräume der Familie wurden verwüstet, das Ehepaar musste wenig später zwangsweise in ein »Judenhaus« am Bielefelder Oberntorwall umziehen. Im Juli 1942 folgte die Deportation nach Theresienstadt, dann nach Treblinka. Wann genau Julius und Emma Löwenstein zu Tode gekommen sind, lässt sich heute nicht mehr sagen.

Ihr Sohn Karl, der in der Pogromnacht misshandelt und nach Buchenwald gebracht worden war, kehrte zwischenzeitlich zu seinen Eltern in Bielefeld zurück. Er schaffte es aber, im Februar 1939 nach England auszureisen. Später diente er in der amerikanischen Armee, hielt sich nach dem Krieg zunächst in Deutschland auf, siedelte aber 1952 mit seiner Frau nach New York über. Er war es auch, der im November 2000 im Alter von 90 Jahren in seine frühere Heimat zurückkehrte, um in Rietberg eine Gedenktafel für seine Eltern zu enthüllen. Mitgebracht hatte er schriftliche Grüße von seinem damals 100-jährigen Bruder Walter, dem auch 1939 die Flucht gelungen war und der viele Jahre als Zahnarzt in New York gewirkt hatte. Die Stolpersteine würdigen zehn Familienmitglieder; neben Julius, Emma, Karl und Walter Löwenstein sind dies auch Julie, Grete, Miriam, Hedwig, Selmar und Adolf Löwenstein. Nochmal Andreas Sunder: »Die Ermordung und die Deportation dieser Menschen können wir nicht rückgängig machen. Was wir aber tun können, ist, uns zu erinnern.« Es sei wichtig, die Opfer des Nationalsozialismus niemals zu vergessen.