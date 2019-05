Von Stefan Lind

Es sind die Mitmach-Stationen, die den 150 Schülern des Gymnasiums und den 180 Schülern der Gesamtschule deutlich machen, was es bedeutet, wenn man »einen über den Durst getrunken hat«, wie es so beschönigend heißt. Und ist wirklich jedem Neuntklässler bekannt, dass die so angesagten Shishas noch gefährlicher sind als die üblichen Zigaretten? Die Sucht- und Drogenhilfe der Caritas hat in die Rietberger Cultura eingeladen.

»Jugendfilmtage Nikotin und Alkohol – Alltagsdrogen im Visier« lautete der etwas sperrige Titel der zweitägigen Veranstaltung. »Wir sind damit Vorreiter auf Landesebene«, erläuterte Lars Riemeier von der Caritas, denn bislang sei das Projekt nur in größeren Städten angeboten worden. Jetzt also der Kreis Gütersloh, jetzt also Rietberg – und das nicht etwa, weil es in der Stadt ein übergroßes Drogenproblem gibt, sondern weil die Zusammenarbeit mit Schulen und Stadtverwaltung schon in der Vergangenheit so gut gelaufen sei, wie Riemeier betonte. Das Kompliment gab Bürgermeister Andreas Sunder gerne zurück; er habe selbst vier Kinder und freue sich darüber, wie intensiv hier Prävention geleistet werde.

Mitmach-Stationen und Quiz

Die Mitmach-Stationen (samt einem Wissens-Quiz, bei dem es Karten für das Holi-Festival im Gartenschaupark zu gewinnen gab) waren nur ein Teil einer groß angelegten Aktion. Schon im Vorfeld gab es für Lehrkräfte beider Schulen eine gemeinsame Fortbildung, um das Projekt angemessen vor- und nachbereiten zu können. Außerdem standen diverse Filmvorführungen in der Cultura auf dem Programm. Am Mittwoch sahen die Gymnasiasten den Fernsehfilm »Komasaufen« über einen 15-jährigen Außenseiter, der gerne zu einer Clique gehören möchte. Am Donnerstag folgte für die Gesamtschüler »Tschick« über zwei Freunde, die von zu Hause ausreißen. Abends lief im Rahmen von »Kino in der Cultura« der US-Streifen »Smashed« über eine junge Frau, die mit ihrem Alkoholkonsum fertig werden will. Schüler beider Schulen boten eine alkoholfreie Cocktailbar an.

Statistiken belegen, dass Alltagsdrogen wie Nikotin oder Alkohol bei vielen jungen Leuten eine große Rolle spielen. Zwar gab es noch nie so viele Nichtraucher wie heute (90 Prozent aller 12- bis 17-Jährigen), doch ist das Interesse an neuen Formen groß. 27 Prozent der Jugendlichen haben demnach schon eine Wasserpfeife geraucht, 12 Prozent E-Zigaretten und 13,5 Prozent eine E-Shisha. Alkohol ist für viele junge Leute fester Bestandteil ihrer Freizeit. 68 Prozent der 12- bis 17-Jährigen haben schon einmal Alkohol getrunken, 11 Prozent von ihnen trinken regelmäßig, also mindestens einmal die Woche. 14 Prozent geben an, sich in der jüngsten Zeit mindestens einmal an einem Rauschtrinken beteiligt zu haben, übrigens deutlich mehr Jungen als Mädchen.