Rietberg (WB). Spätestens im Jahr 2022 will Rietberg als so genannte klimaneutrale Stadtverwaltung arbeiten. Bei der Realisierung darf die Stadt Fördergelder von Land und Europäischer Union in Höhe von mehr als drei Millionen Euro ausgeben.

Vor der Vergabe des Förderbescheides hatte die Stadt ein Maßnahmenpaket geschnürt und sich mit ihrem Antrag gegen zahlreiche Kommunen durchgesetzt. »Da hat ihre Verwaltung ganz ausgezeichnete Arbeit geleistet«, sagte Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl bei ihrem Besuch in Rietberg. Von 42 Bewerbungen auf Landesebene waren zwölf in die engere Wahl gekommen.

Das Paket umfasst sechs Maßnahmen und hat ein Gesamtvolumen von etwa 3,77 Millionen Euro. 30 Prozent der Kosten übernimmt das Land, 50 Prozent werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung »Investitionen in Wachstum und Beschäftigung« gedeckt. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf gut drei Millionen Euro. Für die Stadt Rietberg bleibt ein Anteil von 20 Prozent – also 753.000 Euro. Der Stadtrat hat den Maßnahmen im Grundsatz bereits zugestimmt.

Stadtverwaltung soll bis 2022 klimaneutral arbeiten

»Wir wollen nicht nur punktuell etwas ändern«, sagte Bürgermeister Sunder im Gespräch mit der Regierungspräsidentin. Als eine von bundesweit 41 Masterplan-Kommunen »100% Klimaschutz« hat Rietberg laut eigenen Angaben schon allerhand Maßnahmen umgesetzt, zusammengefasst im Integrierten kommunalen Klimaschutzkonzept. Im Rahmen seiner Klimaschutzbemühungen hatte der Stadtrat darin schon früh das Ziel einer bilanziell »energieautonomen und nachhaltigen Stadt Rietberg im Jahr 2030« formuliert. Quasi als Zwischenziel ist die klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2022 definiert.

Geplant ist in Rietberg eine klimaneutrale Wärmeversorgung mit einer innovativen Heizzentrale, die in der Nähe des Schulzentrums entstehen soll. Die Wärmeerzeugung soll zukünftig aus einer Kombination von Holzhackschnitzelkessel, Brennstoffzelle und einer Power-to-Heat-Anlage erfolgen. Zur Spitzenlastabdeckung wird ein Brennwertkessel installiert. Eingebunden in das Gesamtsystem wird die bestehende Heizzentrale mit einem Biomethan-Blockheizkraftwerk und den bestehenden Gaskesseln. Zudem soll ein weiteres Blockheizkraftwerk für die Grundlasterzeugung eingebunden werden.

Nahwärmenetz in die Altstadt ist geplant

Zur Auskopplung der Wärme soll ein fast eineinhalb Kilometer langes Nahwärmenetz gebaut werden, das die Wärme in die historische Altstadt von Rietberg leitet, um so die städtischen Gebäude mit klimaschonender Wärme zu versorgen. An das Nahwärmenetz sollen das Schulzentrum, die Cultura, mehrere Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung wie das Historische Rathaus und das Freibad angebunden werden.

Zur Steuerung und transparenten Darstellung und Auswertung der Betriebsweise des »regenerativen Modellprojekts« soll ein Steuerungs- und Monitoringsystem eingerichtet werden. Vierte Maßnahme: Das Rundtheater Cultura soll im Zuge des Gesamtprojekts saniert und in Bezug auf Klimafolgenanpassung optimiert werden. Allein dafür ist eine Million Euro nötig. Zudem sollen fünf Elektrofahrzeuge und die dazu passenden Ladesäulen angeschafft werden.

Zur Umsetzung wird eine weitere Stelle geschaffen, die für drei Jahre ebenfalls aus dem Fördertopf mitfinanziert wird.