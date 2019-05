72 Stunden sind die Teilnehmer der Aktion des Bundes der katholischen Jugend von Donnerstag bis Samstag in ihren Gemeinden im Einsatz gewesen. In Mastholte, Neuenkirchen und Varensell gibt es deshalb jetzt frisch gepflegte Gartenbeete, einen sauberen Friedhof und neue Hochbeete im Kindergarten. Foto: Petra Blöß

Von Petra Blöß

Rietberg (WB). Nur alle fünf Jahre führt der Bund der katholischen Jugend in Deutschland seine 72-Stunden-Aktion durch. Das Motto »Uns schickt der Himmel« nahmen in der Emskommune gleich drei Gruppierungen wörtlich und engagierten sich von Donnerstag bis Samstagabend bei den unterschiedlichsten Projekten.

Die waren zudem keineswegs vorgegeben, sondern selbst ausgedacht und weiterentwickelt worden. Die vielfältigsten Aufgabengebiete fanden sich in der Pfarrgemeinde St. Jakobus in Mastholte. Die dortige Messdienergemeinschaft hatte sich allerlei Einsatzbereiche vorgenommen und war dank dreistelliger Mitgliederzahlen und des Engagements der kompletten Leiterrunde schon früher fertig als gedacht.

Fleißig gewirbelt etwa wurde am katholischen Zentrum Jakobsleiter, innen wie außen. Die Jugendräume erfuhren eine neue Ausgestaltung. Was in heimischen Zimmern oft zu Diskussionen mit Eltern führt, am Aktionswochenende im Begegnungszentrum wurde das Aufräumen flott, Hand in Hand und ohne Murren erledigt. Kellerräume, die Schränke in den Jugendräumen, alles wurde bis ins kleinste Detail durchfor-stet, sortiert und geordnet wieder verstaut.

Bierzeltgarnitur erhält frische Farbe

Das Spielhaus strichen die Helfer gleich von innen und außen neu an, dem Unkraut wurde auf dem gesamten Außengelände der Kampf angesagt. Wer jetzt die Flächen rund um die Kirche betritt, sieht gepflegte Beete mit vielen bunten Neuanpflanzungen. Eine Einheit kümmerte sich mit erfahrenen Kolpingbrüdern um die Sanierung und frische Farben für die vielen Bierzeltgarnituren, die zu Jakobi und zum Pfarrfest genutzt werden. Große Freude dürfte beim Nachwuchs in den beiden katholischen Kindergärten im Stadtteil herrschen. Denn hier brachten die jungen Helfer große Hochbeete an, in denen künftig Gemüse wachsen kann, natürlich genau beäugt und gepflegt von den Mädchen und Jungen der Einrichtungen.

Einen ganz anderen Zielort hatte sich die KjG Neuenkirchen ausgewählt. Sie kümmerte sich um den Friedhof. Hier wurden verunkrautete Gräber überarbeitet, Wege geharkt und ein ganz neuer Verbindungsweg durch einen kleinen Waldbereich zur Druffeler Straße hin geschaffen. Hier soll einmal ein »Friedwäldchen« Raum für Urnenbestattungen geben.

Sponsoren ermöglichen neue Sitzbänke

Dank Sponsoren aus dem Ort und aus allen drei Stadtteilen fanden die Aktionen großzügige Unterstützung, konnten Sitzbänke für die älteren Besucher des Friedhofes aufgestellt werden.

In Varensell standen die Kinder des Dorfes selbst im Mittelpunkt. Die katholische Landjugend richtete am Wochenende am Rande des Dorfes ein großes Zeltlager aus. 75 Mädchen und Jungen zwischen sieben und zwölf Jahren erlebten hier viele Spiele, eine Tour in den Safaripark und das Mitein-ander rund um die Uhr in den großen Gemeinschaftsunterkünften, die der Kreissportbund ausgeliehen hatte. 20 Betreuer kümmerten sich um die Kids. Für viele der Kleinen war es eine Art »Trainingslager«, waren sie doch erstmals dabei.

Im Sommer fährt die KJB nach Österreich, dann dürften jene, die jetzt in der Nähe ihrer Elternhäuser erstmals von zu Hause weg waren, weniger fremdeln.