Rietberg-Varensell (WB). Die Stadtwerke Gütersloh treiben den Breitbandausbau auch außerhalb der Dalkestadt voran: In Varensell werden jetzt die ersten Haushalte von der Stadtwerke-Tochter BITel für das Internet der Zukunft freigeschaltet.

Denise und Martin Beck sind zwei von insgesamt 18 Hausherren in Varensell, die nun von den Vorzügen des Highspeed-Internets profitieren. Langsames Surfen gehört bei Familie Beck der Vergangenheit an. Sie sind mit 400 Mbit/s im Internet unterwegs. Bislang waren nur sechs bis zehn Mbit/s erreichbar.

" „Das ist Lebensqualität und ein echter Mehrwert für uns.“ Martin Beck "

»Das ist Lebensqualität und ein echter Mehrwert für uns«, findet Familienvater Martin Beck. »Große Datenmengen herunterzuladen ist kein Problem mehr für uns. Wir können jetzt ganz unkompliziert im Internet surfen, telefonieren und die Streamingdienste nutzen.«

Erst Ende vergangenen Jahres wurde ein Verteilerschrank (Point of Presence) am Vossebeinweg von der Netzgesellschaft Gütersloh, einer weiteren Tochter der Stadtwerke Gütersloh, errichtet. Von dort verlegten die Mitarbeiter der Netzgesellschaft dann Glasfaserleitungen zu den Unterverteilern und weiter zu den jeweiligen Häusern.

ONT ist nicht viel größer als ein Pralinenschachtel

»Anhand der vorhandenen Versorgungsstrukturen wie Gas- oder Wasseranschlüsse wählen wir den kürzesten Weg des Glasfaserkabels direkt in das Gebäude«, erläutert Bauleiter Andreas Kochtokrax von der Netzgesellschaft. »Aufwändige Tiefbauarbeiten auf dem Grundstück können in der Regel vermieden werden.« Lediglich der Hausübergabepunkt, ein sogenanntes Optical Network Terminal (ONT), im Keller zeugt von den Bau- und Installationsarbeiten. Das ONT ist nicht viel größer als ein Pralinenschachtel und nimmt im Keller kaum Platz ein.

Die Entscheidung für einen Glasfaseranschluss bis in das Gebäude haben die Becks ganz bewusst getroffen. »Die Datenmengen werden in Zukunft immer größer und immer mehr internetfähige Geräte finden in den Haushalten ihren Platz«, sagt Denise Beck. »Um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten und im wahrsten Sinne des Wortes nicht den Anschluss zu verlieren, haben wir uns für die Glasfaser bis ins Haus mit einem BITel-Produkt entschieden.«

Im Laufe des Jahres werden rund 330 Privathaushalte angeschlossen

Insgesamt werden im Laufe des Jahres rund 330 Privathaushalte an das Netz im Ortsteil angeschlossen. Hanspeter Dräger von der BITel ist überzeugt, dass die Varenseller damit bestens für die Zukunft gerüstet sind: »Die Glasfaser-Technik ist deutlich leistungsstärker und schneller als das vermeintlich innovative Vectoring, bei dem die Glasfaser lediglich bis zum Verteilerkasten gelegt wird und die Daten über die letzten Meter im alten Kupfernetz übertragen werden.«

Auch Ortsvorsteher Manfred Habig ist froh, dass in Varensell ein reines Glasfasernetz gebaut wurde: »Unsere Gesellschaft wird immer digitaler. Der Zugang zu schnellem Internet wird auch im privaten Bereich immer wichtiger. Der Ortsteil Varensell und die Unternehmensgruppe Stadtwerke Gütersloh haben dafür die besten Voraussetzungen geschaffen, damit die Varenseller nicht von der Zukunft abgehängt werden.«