Rietberg (WB). Eingeschlossen in einem Raum. Und nur, wer die Rätsel löst, kann sich befreien: Die Rietberger Stadtbibliothek wird zum Escape-Room. Die Mitmach-Aktion ist in diesem Sommer ein neuer Höhepunkt des Sommer-Lese-Clubs (SLC).

Die Stadtbibliothek Rietberg möchte erneut einen Anreiz geben, während der Sommerferien ein Buch in die Hand zu nehmen – für Kinder, Jugendliche und erstmals auch für Erwachsene. Wer während der Ferienzeit mindestens ein Buch liest, erhält zum Abschluss eine Urkunde und Sachpreise.

Teilnehmen dürfen in diesem Jahr nicht nur Einzelleserinnen und Einzelleser, sondern auch Familien- und Freunde-Teams mit bis zu fünf Personen. So kann die ganze Familie beim Sommer-Lese-Club Spaß finden.

Einige Teams hätten sich auch schon angemeldet, verrät Jennifer Bader, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek. »Es ist ganz toll, dass nun auch Erwachsene teilnehmen dürfen«, freut sich Prof. Dr. Heinrich Münz, Sprecher der Dr.-Klaus-Seppeler-Stiftung, die wieder finanzielle Unterstützung leistet. Ein weiterer Förderer ist die Max Lüning GmbH. »Vielen Dank für die konstante Unterstützung in all den Jahren«, zeigt sich Bürgermeister Andreas Sunder erfreut.

Neue und bekannte Mitmachaktionen im Sommer-Lese-Club

Ebenfalls neu im Sommer-Lese-Club: Die Kinder und Erwachsenen können sich nun Hörbücher ausleihen und dafür Stempel sammeln. So sollen auch die Mädchen und Jungen mitmachen, die nicht so gerne lesen. Mindestens ein Buch muss während der Sommerferien aber dennoch gelesen werden.

Neben dem neuen Escape-Room, der ab Juli am Donnerstagvormittag angeboten wird, gibt es in diesem Sommer auch wieder bekannte Mitmachaktionen wie die Fotorallye oder das Cover-Zeichnen. Der Anmeldestart für den Sommer-Lese-Club ist am Dienstag, 11. Juni. Anmeldungen sind in der Bibliothek möglich. Ausgeliehen werden darf ab Dienstag, 2. Juli. Der Sommer-Lese-Club endet am Samstag, 24. August.

Für jedes gelesene Buch oder gehörte Hörbuch bekommen die Teilnehmer einen Stempel. Auch das Stempelheft darf kreativ gestaltet werden. Alle Lesehelden erhalten am Ende der Aktion eine Urkunde. Dazu haben sie die Wahl zwischen weiteren Geschenken wie einem USB-Hub, einem Eisgutschein, einem Federmäppchen oder einem Sportbeutel. Zum Abschluss am Samstag, 21. September, gibt es eine Oskar-Verleihung mit einer Live-Comic-Show. Der Sommer-Lese-Club wird auch vom Landesministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport sowie dem Kultursekretariat NRW in Gütersloh gefördert.