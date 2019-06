Von Stefan Lind und Petra Blöß

Rietberg-Druffel (WB). Na, diesmal ging es richtig schnell. Es gab einige ernsthafte Anwärter unter der Vogelstange, so dass die Zuschauer am Pfingstmontag auf dem richtig schön vollen Festplatz im Schatten der Kirche gar nicht so lange warten mussten, bis der neue Druffeler Schützenkönig feststand.

Der 35-jährige Uwe Stenger regiert für die kommenden zwölf Monate die St.-Johannes-Schützenbruderschaft im kleinsten Rietberger Ortsteil. Er wird als Uwe I. in die Geschichte des Vereins eingehen. Mit dem 264. Schuss hatte er um 13.14 Uhr die Reste des schon arg zerrupften Holzvogels herunter geholt. Entsprechend groß war der Jubel.

Zu den ersten Gratulanten zählten Brudermeister Klaus Schnieder und der scheidenden König Dirk Meier, der in diesem Jahr noch einmal die schwere Kette tragen durfte, bevor er sie an seinen Nachfolger weitergab. Als Regentin an seiner Seite erwählte Uwe Stenger Johanna I. Lohmann (24). Beide wohnen zusammen im Neubaugebiet am Bredeweg. Sie arbeitet als Arzthelferin, er ist als Fachkraft für Agrarservice tätig.

Zuvor hatte es schon Beifall für die Insignienschützen gegeben. Zielsicher zeigten sich Carsten Rötter (Krone mit dem 35. Schuss), Georg Torweihen (Apfel, 45), Philipp Illing (Zepter, 91), Martin Mertensotto (rechter Flügel, 151) und Frank Schürmann (linker Flügel 191).

Thron steht rasch fest

Der Thron stand auch recht schnell fest. Ihm gehören an: Thomas und Corinna Hansmeier (Zeremonienmeisterpaar), Lukas Kathöfer und Alina Klaas, Jannis Gnädig und Eva Marten, Thomas und Kristina Wapelhorst, Timo und Nadine Stüker, Matthias Lohmann und Anna Austermann, Maik und Johanna Laukemper, Manuel Verfürth und Cathleen Pepping, Achim und Christina Kolkmann, Jan und Anna Mertensotto sowie Mario und Rebecca Pohlmann.

Hohe Auszeichnungen gab es im Rahmen des Festes auch. Bezirksbundesmeister Mario Kleine­meier würdigte am Pfingstsonntag im Rahmen der großen Paradezeremonie die Verdienste besonders engagierter Grünröcke. Gleich zweimal gab es die Hohen Bruderschaftsorden des Deutschen Historischen Schützenbundes, und auch zwei neue Träger des Silbernen Verdienstkreuzes (SVK) des Dachverbandes zählen die Druffeler nun in ihren Reihen.

In seiner Festansprache betonte Kleinemeier: »Es sind die kleinen Dinge im Leben einer Schützenbruderschaft, die es sicherlich wert sind, Mitglied zu sein und sich ehrenamtlich einzubringen. Wer das tut, der trägt ein Stück weit zur Bereicherung unserer Gesellschaft bei.« Gerade in der Zeit von Facebook gebe es immer mehr Menschen, die rein virtuelle Freundschaften pflegten. »Aber, wer viele Freunde im World Wide Web hat, kann trotzdem einsam und allein sein«, so Kleinemeier.

Hohe Orden überreicht

Willi Winkler, seit 1975 Mitglied in der St.-Johannes-Bruderschaft, erhielt den Hohen Bruderschaftsorden für seinen Einsatz zum Wohle des Bürgerhauses, in dessen Räumen auch die Schützen eine Heimat haben. Der heute 62-Jährige gehörte mehreren Throngesellschaften an und war 1978 Jungschützenkönig. Kleinemeier: »Rundum bist du ein Schützenbruder, der sich für diese Bruderschaft einsetzt.«

Auch Werner Grundmeier durfte sich über einen Hohen Bruderschaftsorden freuen. Und ihm gebührte ebenso Anerkennung, vor allem für sein Ehrenamt im Bürgerhaus und die Begleitung mehrerer Hofstaate. »Du bist ein Schützenbruder, der es versteht, die Gemeinschaft mit Leben zu füllen und sie zu bereichern.«

Überrascht mit dem Silbernen Verdienstkreuz wurde der stellvertretende Brudermeister und Major Dirk Otterpohl. 2006 amtierte er als Jungschützenkönig, kam 2010 in den Vorstand und ist Vize seit 2015. Otterpohl gehört zudem zur Fahnenschwenkergemeinschaft.

Im Mittelpunkt standen zudem die Jubelmajestäten und hier insbesondere Agnes und Ferdi Peitz, sie regierten 1979, vor 25 Jahren waren Werner und Monika Meier das Königspaar.