Von Simon Steinberg

Der ehemalige Rietberger Bürgermeister, der selbst seit 2012 Mitglied bei den Maltesern ist, wollte es sich nicht nehmen lassen, den Heranwachsenden einige freundliche Worte für deren freiwilligen Hilfsdienst auszusprechen. »Die Malteser stehen für eine Tag und Nacht hilfsbereite Jugend, die sich engagiert. Das ist gerade in Zeiten schwindender Freiwilligenzahlen besonders wichtig.«

Explizit freute sich Kuper auch über den Besuch einer 16-köpfigen Jugendgruppe aus der polnischen Partnerstadt Glogowek. Deshalb war auch seine Frau Monika – sie ist Vorsitzende des Städtepartnerschaftskomitees – mitgekommen. Solche Zeltlager seien eine gute Möglichkeit zum kulturellen Austausch.

Die Malteser Jugend besteht seit 40 Jahren – und zum ersten Mal gastierte das inzwischen 41. Pfingstzeltlager in der Stadt der schönen Giebel. Organisiert wurde das Lager von Mitgliedern der Malteser Rietberg unter Federführung der Ortsjugendreferentin Nicole Austermann, und des Diözesanjugendführungskreises, dem bistumsweiten Leitungsgremium der Malteser Jugend.

25 weiße Zelte auf dem Schützenplatz

Insgesamt waren über Pfingsten 25 weiße Zelte vier Tage lang quer über den Platz verteilt – ganz anders als beim Schützenfest. Teilnehmer aus verschiedenen Altersgruppen und Regionen in NRW hatten den Weg in die Emsstadt gefunden. »Sie kommen aus 16 verschiedenen Ortsgliederungen vom Ruhrgebiet bis Höxter und von Minden bis zum Siegerland. Altersmäßig ist von 5 bis knapp 60 Jahren alles vertreten«, erklärte der Pressesprecher der Malteser Jugend Sven-David Vormittag die Zusammensetzung.

Genug Arbeit hatten die 20 Teamer und 5 Küchenhelfer mit dem vielseitigen Programm, bei dem sich in diesem Jahr alles um »Ritter Malte«, der zu Gast im »Reich der Enten« ist, drehte. In Anlehnung an Donald Duck wurde fiktiv Geld aus dem Tresor gestohlen, das die Teilnehmer in Ortsgruppen zurück erspielen sollten. An zwölf verschiedenen Stationen rund um das Schulgelände gegenüber des Schützenplatzes mussten die Gruppen ihre Geschicklichkeit bei Spiel-, Sport- sowie Wissensaufgaben unter Zeitdruck beweisen, um die Goldtaler zurückzuerobern.

Während der anschließenden gemeinsamen Abendmesse wurde der langjährige Diözesan Norbert Schreckel aus dem Pastoralverbund Lippstadt Mitte/Nord als Jugendseelsorger von Torsten Roland abgelöst, bevor es bei Einbruch der Dunkelheit auf Nachtwanderung ging. Zum Abschluss des viertägigen Zeltlagers gab es am Montagabend noch ein gemeinschaftliches Lagerfeuer mit Stockbrot, bevor sich die Jugendlichen wieder auf den Weg Richtung Heimat machten.