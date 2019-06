Auf dem Baugrundstück an der Westerwieher Straße tut sich was. Mit einem großen Schild weist Aldi auf den geplanten Neubau hin. In das bisherige Gebäude wird nach dem Umzug eine Filiale des niederländischen Discounters Action einziehen. Foto: Stefan Lind

Von Stefan Lind

Rietberg (WB). Na endlich! Dieser Satz dürfte so manchem Rietberger in den vergangenen Tagen durch den Kopf gegangen sein. Die Bauarbeiten für den neuen Aldi-Markt an der Westerwieher Straße haben begonnen. Und mehr noch: Die Nachnutzung der Immobilie am Nordtor ist bereits geklärt.

Denn wenn der Aldi Ende des Jahres dort auszieht, steht ein Nachfolger schon bereit. Der niederländische Discounter Action, der derzeit auf dem deutschen Markt kräftig expandiert, wird dort eine weitere Filiale eröffnen. Im Kreis Gütersloh ist er bereits direkt in Gütersloh, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock vertreten. Action ist nach eigenen Angaben »eines der schnellst wachsenden Handelsunternehmen Europas mit mehr als 1300 Filialen in sieben Ländern«. Mehr als 6000 Artikel gibt es zur Auswahl, hauptsächlich Non-Food-Ware. Derzeit sucht der Konzern per Stellenanzeige einen Filialleiter und einen Stellvertreter für Rietberg. Sie sollen ein Team von rund 25 Mitarbeitern führen.

Auch im Rathaus haben sich die Action-Leute schon gemeldet. »Uns liegt ein entsprechender Antrag auf Umnutzung vor – von Lebensmittel auf Non-Food«, bestätigt Bürgermeister Andreas Sunder auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTS. Die Prüfung laufe derzeit, »sie dürfte allerdings unproblematisch sein, da sich der Markt im zentralen Versorgungsbereich befindet und eine Großflächigkeit nicht gegeben ist.«

Antrag liegt im Rathaus vor

Möglich wird die Ansiedlung des Action-Sortiments aber erst dann, wenn der Aldi an seinen neuen Standort umgezogen ist. Mittlerweile hat sich eine Menge auf der zuvor seit Monaten brach liegenden Fläche an der Westerwieher Straße getan. Ein Bauschild steht dort, erste Erdarbeiten haben bereits begonnen. »Das Planverfahren für diesen Bereich ist abgeschlossen und ein Bauantrag ist genehmigt. Daher darf dort nun gebaut werden«, bestätigt Juergen Wohlgemuth, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Damit ist ein langwieriger Planungsprozess zu Ende gegangen, der zwischendurch noch von einem Verfahrensfehler aufgehalten worden war. Denn schon im Juni 2017 waren die ersten politischen Beschlüsse gefällt worden. Nach der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der Offenlegung der Pläne, die im Juli und August 2018 über die Bühne ging, war es nötig gewesen, ein weiteres Mal die Unterlagen offenzulegen. Dies geschah im März und April dieses Jahres.

Die Bauarbeiten sind also jetzt gestartet, dürften sich aber noch einige Monate hinziehen. Weiter ist man da schon beim Lidl-Neubau an der Bahnhofstraße. Dort will man im September öffnen.